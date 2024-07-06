гороскоп на 6 июля Овнов ждет отличный день, а Рыбам следует не поддаваться провокациям

Весы

Благоприятный день. Беспокоиться практически не о чем, звезды на вашей стороне, многим начинаниям сопутствует удача. Многие Весы сегодня смогут осуществить то, что давно задумали. Старайтесь пристально наблюдать за происходящим вокруг; так вы сможете извлечь максимум пользы даже из незначительных событий. Легко найти общий язык с окружающими. Порой вы с полуслова понимаете даже тех, с кем едва знакомы. Вы нравитесь людям, кое-кто может влюбиться с первого взгляда. Впрочем, не исключено и начало романтических отношений с человеком, с которым вас прежде связывала только дружба.

Скорпион

Начало дня будет исключительно удачным. Не теряйте время напрасно, беритесь за дела с самого утра. Сейчас вы справляетесь даже с тем, что прежде не получалось. Часто для этого даже помощь не нужна: достаточно собственных сил, знаний и опыта. Вторая половина дня тоже будет неплохой, хотя и не столь вдохновляющей. Имейте в виду: в это время возможны задержки в делах, какие-то досадные недоразумения. Они не будут иметь неприятных последствий, так что и беспокоиться всерьез не стоит. Близкие охотно поддержат ваши идеи, касающиеся совместного отдыха.

Стрелец