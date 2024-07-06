Сохранять спокойствие нелегко. День приносит сильные и противоречивые эмоции, часто им поддаются даже люди, которые обычно отличаются завидным хладнокровием. В первой половине дня может быть много споров. Часто они оказываются полезными, потому что помогают найти решение, устраивающее всех.
гороскоп на 6 июля ⟩ Овнов ждет отличный день, а Рыбам следует не поддаваться провокациям
Хотя дел сегодня будет больше, чем обычно, постарайтесь найти время для отдыха и развлечений. Вам полезно будет сменить обстановку, заняться чем-то новым. Вторая половина дня дает шанс завязать приятные знакомства, подружиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего.
Овен
Отличный день. Можно взяться за что-то совершенно новое или постараться завершить дела, начатые раньше; в любом случае вам будет сопутствовать удача. Вероятны необычные совпадения, встречи, которых вы никак не могли ожидать. Не исключено, что изменится ваше мнение о том, что прежде казалось очевидным. Возможны хорошие новости издалека, известия от людей, которых вы давно не видели. Многим Овнам этот день дает шанс восстановить дружеские или любовные отношения, о разрыве которых представители знака очень сожалели.
Телец
Не спешите. Вряд ли удастся быстро добиться поставленных целей, так что лучше запастись терпением и не торопить события. Порой приходится на ходу учиться чему-то новому, и тут важно вовремя обращать внимание на мелкие детали: позже они могут сыграть важную роль. Особенно важной для многих Тельцов становится поддержка близких. К счастью, сегодня можно говорить о чем угодно, не опасаясь, что вас поймут неправильно. Так что смело делитесь идеями и переживаниями, не стесняйтесь рассказать, что у вас на душе.
Близнецы
Осторожнее с деньгами. Сегодня вы несколько легкомысленно относитесь к решению финансовых вопросов, поэтому можете потратить слишком много на пустяки, купить какие-то ненужные вещи. Хочется порадовать близких, но не всегда понятно, как это сделать. Стоит спросить напрямую – и все будут довольны. Вы неплохо справляетесь с делами, которые прежде давались трудно. Старые знакомые охотно помогают, с удовольствием делятся опытом. Вы многому учитесь на чужих ошибках, а собственных практически не допускаете.
Рак
Начало дня может показаться неудачным, но торопиться с выводами не стоит. Утром возможны напряженные моменты, но ситуация быстро меняется к лучшему. Если вы поведете себя правильно, то еще до полудня справитесь с несколькими важными делами. Позже наступит благоприятное время для встреч в неформальной обстановке, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Ракам удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки. Вероятны романтические сюрпризы, некоторые представители знака услышат признания в любви.
Лев
Многое складывается не так, как можно было ожидать. Но вы сохраняете спокойствие, не отказываетесь от своих планов и добиваетесь поставленных целей. Это требует не только настойчивости, но и изобретательности. Вы готовы действовать на свой страх и риск, а интуиция часто подсказывает, как именно можно достичь успеха. Люди к вам тянутся, поскольку чувствуют: вы готовы поддержать тех, кто в этом нуждается, всегда поможете и дадите хороший совет. К тому же многим по душе ваше чувство юмора. Кстати, вечером будет возможность повеселиться от души; не упустите ее.
Дева
Благоприятный день, который дает шанс многого добиться. Старайтесь самостоятельно принимать решения, не рассчитывать ни на чью-то помощь, ни на везение. Вы способны добиться многого, действуя в одиночку. Часто союзники появляются уже после того, как вы одержите первые победы. Полезно будет сменить обстановку, отвлечься от рутины хотя бы ненадолго. Многим Девам в этом помогает творчество. Некоторые представители знака обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались. Вы легко учитесь всему, что может пригодиться.
Весы
Благоприятный день. Беспокоиться практически не о чем, звезды на вашей стороне, многим начинаниям сопутствует удача. Многие Весы сегодня смогут осуществить то, что давно задумали. Старайтесь пристально наблюдать за происходящим вокруг; так вы сможете извлечь максимум пользы даже из незначительных событий. Легко найти общий язык с окружающими. Порой вы с полуслова понимаете даже тех, с кем едва знакомы. Вы нравитесь людям, кое-кто может влюбиться с первого взгляда. Впрочем, не исключено и начало романтических отношений с человеком, с которым вас прежде связывала только дружба.
Скорпион
Начало дня будет исключительно удачным. Не теряйте время напрасно, беритесь за дела с самого утра. Сейчас вы справляетесь даже с тем, что прежде не получалось. Часто для этого даже помощь не нужна: достаточно собственных сил, знаний и опыта. Вторая половина дня тоже будет неплохой, хотя и не столь вдохновляющей. Имейте в виду: в это время возможны задержки в делах, какие-то досадные недоразумения. Они не будут иметь неприятных последствий, так что и беспокоиться всерьез не стоит. Близкие охотно поддержат ваши идеи, касающиеся совместного отдыха.
Стрелец
Начинается день весело, но довольно бестолково. Трудно будет сосредоточиться на каком-то полезном деле: появляется масса поводов отвлечься. К тому же вы не хотите упустить возможность пообщаться с давними знакомыми и ради таких встреч откладываете все остальное. Позже вы все же настроитесь на более серьезный лад и постараетесь воплотить свои старые планы в жизнь. Это получится, хоть и на сразу. Терпение и настойчивость помогают добиться успеха там, где не справились другие. Во второй половине дня вероятны денежные поступления и подарки.
Козерог
Не все дается легко. Сегодня вам не помешают целеустремленность и настойчивость. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь успеха. Часто приходится заниматься какими-то сложными делами в одиночку, действуя на свой страх и риск. Старайтесь не нервничать; интуиция обязательно подскажет, как лучше поступить. Окружающие не всегда понимают вас правильно. Это касается даже самых близких людей. Чаще обычного возникают какие-то недоразумения, не всегда удается избежать споров. Но вы все же находите способ восстановить мир и гармонию.
Водолей
Вероятны необычные знакомства, встречи, которые вас очень удивят. Имейте в виду: сейчас не стоит доверять первому впечатлению о людях. Стоит присмотреться к ним повнимательнее, особенно если вы планируете вести какие-то общие дела. Нежелательно обсуждать финансовые вопросы с теми, кого вы видите впервые. Избегайте переутомления во второй половине дня. Это не лучшее время для трудовых подвигов. Лучше отдохнуть, отвлечься от повседневных забот, восстановить силы. В этом часто помогает общение с друзьями.
Рыбы
Не поддавайтесь на провокации и не сердитесь из-за пустяков. Это не так-то просто. Иногда кажется, что окружающие как будто специально выводят вас из равновесия. Раздражают туманные намеки на то, что вам неизвестно, и слишком долгие разговоры о пустяках. Помните: сейчас важно избежать открытого конфликта, сохранить хотя бы видимость хороших отношений. Если это вам удастся, вскоре все наладится. День подходит для того, чтобы вернуться к старым планам. Есть шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Важно обращать внимание на мелочи, стараться ни одной детали не упустить из виду.