фото Ванесса Хадженс подтвердила рождение первенца

35-летняя американская актриса Ванесса Хадженс официально подтвердила, что родила первенца от своего мужа Коула Такера, 28. Об этом звезда экрана сообщила в Instagram.

«Мама, папа и ребенок здоровы и счастливы», - написала молодая мама, выразив разочарование тем, что семейные детали всплыли в СМИ раньше, чем это планировали сделать сами родители. Ведь накануне в сети появилось фото Ванессы в коляске и с младенцем на руках.

Пол их ребенка и точная дата рождения пока неизвестны.

Хадженс объявила о своей первой беременности на красной дорожке церемонии «Оскар-2024» в марте. Голливудская звезда надела платье, которое подчеркивало ее заметно округлившийся живот.

Актриса и ее избранник Такер поженились в Тулуме, Мексика, в присутствии 100 родственников и друзей в конце 2023 года.

Ванесса Хадженс и бейсболист Коул Токер вместе более трех лет. До этого звезда экрана была в отношениях с актером Остином Батлером. Впрочем, в 2020 они объявили о разрыве.

Молодая мама начала свою карьеру еще в детстве с театра и телевизионной рекламы. В 2003 актриса впервые снялась в фильме. В 2004 Ванесса снялась в картине «Буревестники», где имела одну из главных ролей.