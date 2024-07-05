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ГАЛЕРЕЯ Brainstorm попробовали эстонский мармелад перед выступлением на Õllesummer

Limon.ee
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Фото: Erakogu

Сегодня в девять часов вечера на главной сцене Õllesummer выступит Brainstorm, поп-рок группа из Латвии горячо любимая многими эстонцами. Участники группы были приятно удивлены, когда получили от организаторов фестиваля свежий эстонский мармелад.

 

Смотрите в галерее, как музыканты из Латвии пробуют эстонский мармелад!

Фестиваль Õllesummer, отмечающий свое 30-летие, пройдет с 3 по 6 июля на Певческом поле в Таллинне. В течение четырех дней на сценах выступят более 70 артистов.

В пятницу, третий день фестиваля Õllesummer, выступят Brainstorm, Koit Toome, 2 Quick Start, Tuberkuloited, Shanon, DJ Sash!, Justament, Bombossa Brothers и многие другие.

На фестивале будет девять различных музыкальных сцен, а также различные зоны развлечений, такие как Тиволи, детская зона и банджи-джампинг. Кроме того, посетители могут наслаждаться разнообразной едой и напитками.

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