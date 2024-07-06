Реакция фанатов Jerry Heil заинтриговала возвращением на «Евровидение» в следующем году

Украинская певица Jerry Heil неожиданно заявила о возможности возвращения на большую сцену «Евровидения» в следующем году.

Так, в фотоблоге исполнительница поделилась роликом с самыми яркими моментами закулисной подготовки в Мальме, Швеция, где выступала в этом году с alyona alyona на «Евровидении-2024». Из кадров становится понятно, какая кропотливая работа стояла за номером украинских представительниц. В частности, можно заметить также режиссера Таню Муиньо, которая оттачивает сценические движения рядом с Jerry Heil.

Более того, такие приятные воспоминания навеяли у певицы желание вернуться на «Евровидение» в следующем году: «Воспоминания о Евровидении». Как насчет «Евровидения-2025», - говорит девушка.

Интересно, что в комментариях под постом Jerry Heil в блоге фанаты положительно отреагировали на такую идею и призвали непременно воплотить ее в реальность. К украинским поклонникам также присоединились и иностранцы.

«Ты еще и в Швейцарии хочешь разорвать сцену? Если ты поедешь, то на этот раз точно будет Львов 2026», - пишет один из пользователей.

«Было бы очень круто, если ты будешь на Евровидении-2025», - радуется один из фанатов.

«Мы ждем тебя в 2025 году, Украина порвет «Евровидение-2025» с такими мощными певицами», - отмечает иностранный комментатор.

«Что тут думать, нужно брать и подавать заявку на участие в национальном отборе. Будем ждать тебя на сцене Eurovision song contest 2025 в Швейцарии», - пишет фан-аккаунт под постом в Instagram.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona представляли Украину на «Евровидении-2024». Дуэт исполнил песню "Teresa & Maria", прошел в грандфинал и завоевал третье место.