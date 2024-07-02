Кейт Миддлтон может появиться вскоре на публике

Кейт Миддлтон может посетить теннисный турнир Уимблдон-2024.

Уимблдон начался с появления нескольких знаменитостей на трибунах, но до сих пор неизвестно, можно ли ожидать появления принцессы Уэльской.

Будущая королева является постоянным участником ежегодного теннисного турнира в Лондоне, старейшего в мире. Будучи патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года, Кэтрин совершила некоторые из своих самых запоминающихся публичных выступлений на мероприятии, которое в этом году продлится с 1 по 14 июля. Впрочем, жена принца Уильяма продолжает лечиться от рака, отойдя от публичных обязанностей.

Независимо от того, решит Кейт Миддлтон приехать или нет, организаторы Уимблдона все еще «надеются», что они увидят принцессу на спортивном мероприятии.

«Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи как патрон клуба, но ее здоровье и выздоровление является приоритетом», - сказала The Telegraph Дебби Джеванс, председатель All England Club.

Последний раз больная монаршая персона появилась на публике во время парада Trooping the Colour в Лондоне 15 июня 2024 года, что стало ее первым официальным появлением с прошлого Рождества.

Впоследствии Кейт объявила о своем диагнозе рак и полностью посвятила себя выздоровлению. Перед парадом короля принцесса Уэльская подтвердила свое появление на событии и отметила, что в течение лета присоединится к монаршей семье на нескольких мероприятиях. Вероятно, она также имела в виду Уимблдон.