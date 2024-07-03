ФОТО Мартиросян в Таллинне: приезд российской знаменитости взбудоражил соцсети

«Побывала в музее под открытым небом в Таллинне. Красивое место. Старость, конечно, украшает города», - пишет под первым своим постом в Instagram Жанна. Жена Мартиросяна выглядит великолепно, и очевидно, что наш город вызывает у нее восхищение.

Однако, в комментариях подписчики задаются вопросами: «А в Эстонию разве пускают российских туристов?»; «Вот это сюрприз! Как вас пустили-то? У нас даже родственников с Шенгеном сюда не пускают».

Жанна не ответила на комментарии обеспокоенных пользователей и уже через пару часов выставила еще один пост из Таллинна. «Гулять, так гулять. Напьюсь сегодня квасом!» - подписала она фотографии, сделанные на террасе ресторана Olde Hansa.