Принц Гарри и Меган Маркл никогда не возобновят отношений с Кейт Миддлтон

Королевский эксперт считает, что принц Гарри и Меган Маркл никогда не восстановят отношений, которые когда-то имели, с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Об этом пишет New York Post.

Герцог и герцогиня Сассекские очень хотели восстановить связь с родственниками Гарри, которая только ухудшается после того, как они покинули королевскую жизнь в 2020 году.

Сообщается, что младший сын британского короля Чарльза III и его жена Меган, которые живут в Монтесито, штат Калифорния, со своими двумя детьми, связались с принцем и принцессой Уэльской в надежде на примирение.

Впрочем, по словам бывшего королевского дворецкого Гранта Гаррольда, который работал на отца Гарри, «слишком много вреда» было нанесено, чтобы все могло вернуться к тому, как было.

«Гарри нанес ущерб и нарушил доверие. Это трудно, когда ты будущий монарх», - отметил Гаррольд.

«Я сомневаюсь, что они когда-нибудь восстановят отношения, которые были изначально. Это были совсем другие отношения, построенные на доверии», - добавил он.

В частности, экс-дворецкий все равно с надеждой смотрит на очень маловероятное примирение родственников.

После того, как в марте 2024 года Кейт Миддлтон обнародовала миру свой диагноз рак, Сассекские, как сообщается, очень захотели с ней связаться. К тому же, Кэтрин - будущая королева. Впрочем, эксперты в один голос говорят о невозможности примирения.