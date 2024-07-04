ВИДЕО Кейт Бекинсейл выставила голый зад в окно

Эпатажная актриса Кейт Бекинсейл опубликовала откровенное видео в своих социальных сетях. Так, артистке пришла в голову странная затея выставить в окно голый зад.

50-летняя звезда фильма «Ван Хельсинг» не привыкла откладывать дело в долгий ящик и немедленно залезла на подоконник. В описании видео Кейт комментирует свой неоднозначный поступок как дань памяти усопшему год назад коту Клайву.

Почему поминки питомца проходят в столь непринужденной обстановке, актриса не пояснила.

Впрочем, Кейт не впервой отбиваться от нападок хейтеров.

На безобидное замечание подписчиков о том, что она стала уж слишком худой, Бекинсейл разразилась эмоциональной жалобой.

«В прошлом году я потеряла свою вторую половинку, с которой прожила почти 19 лет. Я просто пытаюсь выжить после всех своих потерь, начиная с того момента, как я обнаружила моего очень молодого отца при смерти, будучи ребенком», —рассказала звезда в своем блоге.