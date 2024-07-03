ФОТО Смотрите, сколько стоят пиво, шашлык и другие угощения на фестивале Õllesummer

Как выяснил наш корреспондент, стакан пива на таллиннском фестивале пива и музыки стоит 5 евро, вода - 3 евро, а различные алкогольные коктейли можно купить за 10-13 евро.

Порция куриного шашлыка с ложкой салата из капусты будет стоить 13 евро, порция шашлыка из баранины - 23 евро. Одним словом, цены схожи с ресторанными, но только есть придется на свежем воздухе. Лишь бы еще и с погодой повезло!

К слову, если вы отправились на фестиваль Õllesummer всей семьей и решили там перекусить, кошелек точно похудеет на сотню евро, а то и более.