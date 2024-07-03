Небинарный победитель Евровидения Nemo едет в наши края

После сенсационной победы на «Евровидении» NEMO (певец просит обращаться к нему во множественном числе) впервые приезжают в Латвию, чтобы 27 июля во второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala'24 исполнить свою хитовую песню и ряд других композиций и продолжить впечатлять публику своей неотразимой харизмой и творческой энергией. Также планируется совместная песня с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле, которая может стать сенсацией фестиваля.

24-летние NEMO, настоящее имя Немо Меттлер, покорили сердца меломанов своим феерическим сценическим выступлением The Code на конкурсе «Евровидение» в Мальмё, Швеция, в мае этого года. Энергичное шоу, удивительное присутствие на сцене и уникальный голос Немо мгновенно покорили зрителей и жюри и принесли Швейцарии первую победу на «Евровидении» со времен триумфа Селины Дион в 1988 году.