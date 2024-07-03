Впервые в странах Балтии победители Евровидения этого года NEMO в качестве специальных гостей выступят на фестивале на Laima Rendezvous Jūrmala.
Небинарный победитель Евровидения Nemo едет в наши края
После сенсационной победы на «Евровидении» NEMO (певец просит обращаться к нему во множественном числе) впервые приезжают в Латвию, чтобы 27 июля во второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala'24 исполнить свою хитовую песню и ряд других композиций и продолжить впечатлять публику своей неотразимой харизмой и творческой энергией. Также планируется совместная песня с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле, которая может стать сенсацией фестиваля.
24-летние NEMO, настоящее имя Немо Меттлер, покорили сердца меломанов своим феерическим сценическим выступлением The Code на конкурсе «Евровидение» в Мальмё, Швеция, в мае этого года. Энергичное шоу, удивительное присутствие на сцене и уникальный голос Немо мгновенно покорили зрителей и жюри и принесли Швейцарии первую победу на «Евровидении» со времен триумфа Селины Дион в 1988 году.
Артист родился в 1999 году в Биле, Швейцария. В возрасте трех лет они занялись музыкой, начав учиться игре на скрипке, барабанах и фортепиано. Продолжая обучение классической музыке, четыре года NEMO посвятили изучению оперного пения. В возрасте 13 лет они присоединились к ансамблю популярного мюзикла «Ich war noch niemals in New York», приобретая ценный сценический опыт в течение года. Чтобы расширить свою музыкальную карьеру, в 17 лет NEMO стали рэп-звездами, выпустив два мини-альбома, получивших большое признание. Такие песни, как Ke Bock, Du и Himalaya, стали частью швейцарского культурного наследия. NEMO открыто заявили о своей небинарной идентичности, подчеркнув, что к ним следует обращаться с местоимением «они» в единственном числе.
Музыкальное образование, сценическое обаяние и опыт работы в кругах хип-хоп музыкантов формируют уникальное звучание NEMO. Их выступление на конкурсе «Евровидение» в этом году стало цельным произведением искусства, которое впечатлило и зрителей, и жюри. В своих песнях NEMO затрагивают такие актуальные темы, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в мире.
Сейчас NEMO живет в Лондоне, где продолжают творить и вдохновлять своим талантом и эмоциями. Их радикальный подход и страсть вдохновляют зрителей по всему миру.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале Dzintari. Не упустите возможность насладиться выступлениями неподражаемых NEMO и более чем 40 других артистов из 14 стран! Билеты можно приобрести на сайтах laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.