Виктор Крон и Аманда Страка поделились в социальных сетях очаровательными снимками с дня рождения их сына!
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ ⟩ Сыну представителя Эстонии на Евровидении-2019 исполнился месяц
В начале июня представитель Эстонии на Евровидении-2019 Виктор Крон сообщил в социальных сетях, что в их семье родился первенец. «2024-06-03 появился наш Вильгот. Мы так переполнены любовью!» - радовался музыкант в Instagram.
Теперь, когда ребенку исполнился месяц, возлюбленная Крона Аманда Страка поделилась новыми снимками сына в соцсети.
Швед Виктор Крон приехал, увидел и победил в конкурсе Eesti Laul 2019. Он покорил сердца эстонцев своей песней Storm.