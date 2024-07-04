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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ Сыну представителя Эстонии на Евровидении-2019 исполнился месяц

Limon.ee
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Виктор Крон.
Виктор Крон. Фото: REUTERS / Ronen Zvulun / Scanpix

Виктор Крон и Аманда Страка поделились в социальных сетях очаровательными снимками с дня рождения их сына!

В начале июня представитель Эстонии на Евровидении-2019 Виктор Крон сообщил в социальных сетях, что в их семье родился первенец. «2024-06-03 появился наш Вильгот. Мы так переполнены любовью!» - радовался музыкант в Instagram.

Теперь, когда ребенку исполнился месяц, возлюбленная Крона Аманда Страка поделилась новыми снимками сына в соцсети.

Швед Виктор Крон приехал, увидел и победил в конкурсе Eesti Laul 2019. Он покорил сердца эстонцев своей песней Storm.

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