Отец Меган Маркл рассказал, о чем пожалеют дети принца Гарри

Скандальный отец Меган Маркл недавно сказал, что пятилетнего принца Арчи и трехлетнюю принцессу Лилибет Диану «лишили права знать своих двоюродных братьев» в королевской семье.

Томас добавил, что трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: десятилетний принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи «фантастические дети».

Отец американской актрисы назвал возможность «участвовать в таких мероприятиях, как Trooping the Colour правом своих внуков от рождения». Между тем Лилибет вообще не видится с королевскими родственниками, посетив Великобританию лишь летом 2022 года, а сын Арчи переехал с родителями из Европы в начале 2020 года, поэтому также практически не знает своих родственников по отцовской линии.

«Они доходят до того возраста, когда начинают задавать вопросы, как это делают все дети. Мне интересно, как будут чувствовать себя Арчи и Лилибет через несколько лет, когда поймут все, что они пропустили», - отметил Томас Маркл.

Как известно, Меган годами не поддерживала отношений со своим отцом, а Томас никогда не встречался с Гарри и неоднократно критиковал пару в интервью.

Хотя Сассекские поддерживают тесную связь с мамой актрисы, Дорией Регланд, их отношения с членами королевской семьи были напряженными, поскольку они покинули Англию еще в 2020 году. Впоследствии скандальные мемуары принца Гарри, документальный сериал, интервью Опре Уинфри еще больше обострили отношения между родственниками.