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«Врачи отговаривали меня лететь в тур!» Светлана Лобода дала интервью перед выступлением на Õllesummer

Седа Дунгурова Влада Лаевалинд
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Светлана Лобода прилетела в Таллинн.
Светлана Лобода прилетела в Таллинн. Фото: Rasmus Rebase

Вчера, 3 июня, на частном самолете из Риги прилетела украинская певица Светлана Лобода. В Таллинн артистка приехала на четырехдневный фестиваль Õllesummer, который проходит на Певческом поле, и уже сегодня популярная певица выйдет на сцену. Порталу Limon.ee удалось пообщаться с Лободой до ее выступления и узнать, стоит ли нам ожидать дуэта с популярным эстонским артистом. 

– Вы несколько лет живете в Риге и наверняка смогли объездить и соседние страны. Сильно ли отличаются жители стран Балтии от жителей Украины? В чем заключаются отличия, если они есть?

Конечно, менталитеты действительно очень отличаются, и за этим интересно наблюдать. Здесь, в странах Балтии, люди гораздо более спокойные и привыкли к размеренному образу жизни. Украинцы в большинстве более темпераментны и эксцентричны, даже разговаривают быстрее и эмоциональнее. Отличаются и ритмы городов. Я обожаю Ригу за уют и спокойствие, а Киев больше в несколько раз, поэтому там ты постоянно куда-то спешишь и опаздываешь.

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