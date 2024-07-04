Вчера, 3 июня, на частном самолете из Риги прилетела украинская певица Светлана Лобода. В Таллинн артистка приехала на четырехдневный фестиваль Õllesummer, который проходит на Певческом поле, и уже сегодня популярная певица выйдет на сцену. Порталу Limon.ee удалось пообщаться с Лободой до ее выступления и узнать, стоит ли нам ожидать дуэта с популярным эстонским артистом.
Для подписчиков
«Врачи отговаривали меня лететь в тур!» Светлана Лобода дала интервью перед выступлением на Õllesummer
– Вы несколько лет живете в Риге и наверняка смогли объездить и соседние страны. Сильно ли отличаются жители стран Балтии от жителей Украины? В чем заключаются отличия, если они есть?