«Врачи отговаривали меня лететь в тур!» Светлана Лобода дала интервью перед выступлением на Õllesummer

– Вы несколько лет живете в Риге и наверняка смогли объездить и соседние страны. Сильно ли отличаются жители стран Балтии от жителей Украины? В чем заключаются отличия, если они есть?

Конечно, менталитеты действительно очень отличаются, и за этим интересно наблюдать. Здесь, в странах Балтии, люди гораздо более спокойные и привыкли к размеренному образу жизни. Украинцы в большинстве более темпераментны и эксцентричны, даже разговаривают быстрее и эмоциональнее. Отличаются и ритмы городов. Я обожаю Ригу за уют и спокойствие, а Киев больше в несколько раз, поэтому там ты постоянно куда-то спешишь и опаздываешь.