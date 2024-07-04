В гибели Мэттью Перри оказалась замешана еще одна знаменитость

Со ссылкой на источник таблоид пишет, что с этой звездой Мэттью Перри также сблизился в реабилитационном центре, а позже и вплоть до кончины актера их связывала общая тайна.

Мэттью и его напарник, добавляет таблоид, утверждали, что они «трезвы», но на самом деле были «ходячими аптеками». Ночи напролет они проводили за разговорами о своих пристрастиях, а днем захаживали к врачу, который давал им рецепт на кетамин. Инсайдер считает, что они помогали друг другу, когда «запасы» кого-то из них иссякали. Расследование этой «дружбы», по мнению информатора, может помочь полиции понять, кто дал Мэттью лекарство, которое его убило: «Если бы у федералов был телефон этой знаменитости, они бы точно что-то нашли. Она не стирает свои текстовые сообщения».