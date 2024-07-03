ФОТО И ВИДЕО Легендарные Scooter задали жару на Õllesummer

Изюминкой первого дня фестиваля Õllesummer стало выступление культовой группы Scooter и ее солиста Эйч Пи Бакстера. Чтобы попасть на концерт немецких музыкантов, зрители съехались не только из соседних городов, но и из Финляндии.

Артисты прилетели в Таллинн из немецкого Гамбурга за считанные часы до концерта на частном самолете. К слову, 60-летний Бакстер приехал в Таллинн не один, а со своей 22-летней женой. Фото ЗДЕСЬ!