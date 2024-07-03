В первый день фестиваля Õllesummer, 3 июля, в дождливом Таллинне к вечеру распогодилось. На Певческом поле стало еще жарче, когда на сцену вышла группа Scooter. Жители столичного района Ласнамяэ говорят, что отчетливо слышали слова песен из открытых окон.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Легендарные Scooter задали жару на Õllesummer
Изюминкой первого дня фестиваля Õllesummer стало выступление культовой группы Scooter и ее солиста Эйч Пи Бакстера. Чтобы попасть на концерт немецких музыкантов, зрители съехались не только из соседних городов, но и из Финляндии.