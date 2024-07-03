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ФОТО И ВИДЕО Легендарные Scooter задали жару на Õllesummer

Светлана Карабут Константин Седнев
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Обновлено 3 июля 2024, 23:05
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В первый день фестиваля Õllesummer, 3 июля, в дождливом Таллинне к вечеру распогодилось. На Певческом поле стало еще жарче, когда на сцену вышла группа Scooter. Жители столичного района Ласнамяэ говорят, что отчетливо слышали слова песен из открытых окон.

Изюминкой первого дня фестиваля Õllesummer стало выступление культовой группы Scooter и ее солиста Эйч Пи Бакстера. Чтобы попасть на концерт немецких музыкантов, зрители съехались не только из соседних городов, но и из Финляндии.

Артисты прилетели в Таллинн из немецкого Гамбурга за считанные часы до концерта на частном самолете. К слову, 60-летний Бакстер приехал в Таллинн не один, а со своей 22-летней женой. Фото ЗДЕСЬ!

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