Ликвидация троллейбусов вызывает бурные споры в Сети: это один из символов Таллинна

Перевод: Герман Аверьянов

Несколько дней назад Postimees писал, что в ноябре столичные троллейбусы будут заменены автобусами до прибытия новых троллейбусов.

«Внедрение аккумуляторных троллейбусов для замены существующих троллейбусов является неизбежным шагом, так как установленный производителем срок службы для многих троллейбусов уже истек, а для других скоро истечет», - пояснил председатель правления TLT Кайдо Падар.

Поскольку до появления новых троллейбусов «на батарейках» пройдет еще несколько лет, осенью вместо троллейбусов временно будут курсировать автобусы.

«Возможно, это непопулярное мнение, но троллейбус - один из символов Таллинна, а поездка на нем - часть впечатлений от столицы. Полностью их ликвидировать - плохое решение», - пишет житель столицы в X, делясь статьей под заголовком: «Таллинн ликвидирует все старые троллейбусы с "рогами", более ста водителей сменят рабочие места».

«Эмоции эмоциями, но давайте будем честны, такой способ передвижения не очень разумен в развивающейся среде, особенно с учетом затрат на строительство, стоимость самих транспортных средств и их обслуживание. P.S. Когда была построена последняя троллейбусная линия в Таллинне?» - спрашивает кто-то. «Все правильно, но одну линию можно оставить ради ностальгии. Как трамвайную линию в Сан-Франциско. Предлагаю оставить линию номер 3», - шутливо добавляет другой пользователь.

Võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga trollibuss on üks Tallinna sümboleid ja trollisõit Tallinna elamuse osa. Halb otsus täielikult likvideerida. https://t.co/hRg9o8hYnW — K**ro (@saaremaalane) June 26, 2024

«Трудно испытывать ностальгию, как налогоплательщик, я не хочу за это платить»; «Покатайтесь на ретро-трамвае, если хотите порцию ностальгии!»; «Возможно, для кого-то и символично, но если ты ежедневно ездишь на троллейбусе, провода постоянно ломаются, из-за чего ты постоянно опаздываешь на 3-5 минут, то какой к черту символ?» - высказываются пользователи в комментариях.

Кристьян Ярван, бывший министр предпринимательства и информационных технологий, также прокомментировал этот пост. «Срок службы этих троллейбусов, к сожалению, истек, и запчасти больше не производятся. Троллейбусы проржавели. Другого решения невозможно. Жаль, что предыдущие власти города не приняли решение раньше о закупке новых троллейбусов - теперь придется ждать прибытия новых».