ОБЗОР Сколько придется заплатить за ночь в столичном отеле во время Õllesummer?

Фестиваль Õllesummer, который пройдет с 3 по 6 июля, обещает быть масштабнее, чем когда-либо прежде. В этом году Õllesummer отмечает свое 30-летие. В течение четырех дней выступит более 70 артистов. Для фестиваля создадут девять сцен разных стилей и множество развлекательных зон, Тиволи, детскую зону и банджи-джампинг.

Несомненно, грандиозное музыкальное событие привело к росту цен на отели в Таллинне. Находящийся в ста метрах от Таллиннского певческого поля отель Oru Hub по данным booking.com просит с гостей 415 евро за три дня, а это 140 за одну ночь. Завтрак оплачивается дополнительно в размере 15 евро с человека.

Фото: Kuvatõmmis Booking.com-st

Несмотря на высокую цену, судя по сайту, на данный момент в отеле осталась свободной только одна комната.

Стоит отметить, что в межсезонье и без крупных мероприятий ночь в отеле Oru стоит около 70 евро.

Расположенный в самом центре Таллинна Radisson Collection во время музыкально-пивного фестиваля хочет с посетителей 471 евро за три ночи. Однако за завтрак придется доплатить 28 евро с человека.

Фото: Kuvatõmmis Booking.com-st

Отель Hilton имеет схожие запросы. Здесь три ночи в номере на двоих обойдутся в 402 евро. За завтрак придется доплатить 25 евро с человека. Однако, по данным Booking.com, в отеле осталось лишь два свободных номера.

Фото: Kuvatõmmis Booking.com-st

Вы можете снять номер немного дешевле в отеле Radisson Blu Hotel Olümpia, где три ночи обойдутся в 365 евро. Завтрак стоит дополнительно 18 евро с человека.

В популярном среди финнов Sokos Hotel Viru вы заплатите чуть больше 400 евро за три ночи в стандартном номере. За завтрак вам придется облегчить свой кошелек на 15 евро. Если вы воспользуетесь теми же днями на следующей неделе, то номер на двоих на три ночи, включая завтрак, будет стоить 359 евро.