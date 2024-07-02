Кекс с изюмом, синий ковер: организаторы Õllesummer раскрыли, что входит в райдер Scooter

Как Scooter, так и Светлана Лобода привезут на главную сцену фестиваля сложное и зрелищное представление. Украинская певица также уделяет большое внимание танцевальному шоу, а немецкая группа – пиротехническому.

Scooter и Лобода предъявили организаторам большие списки требований. Scooter удивил организаторов в нескольких аспектах: он хочет видеть за сценой кекс с изюмом и DJ-оборудование. У артиста есть привычка перед выходом на сцену играть для себя, поэтому ему нужна лучшая техника.

Также в райдере указаны отдельные условия для оформления помещений. В частности, категорически запрещается использовать неоновый свет или чтобы в комнате был ковер синего цвета. Освещение должно быть с регулируемой яркостью, а также необходимы ароматические свечи.

Завтра на девяти сценах масштабного фестиваля также выступят Танель Падар, Маарья-Лийс Илус, Estonian Voices, Singer Vinger, Släm, Põhja-Tallinn, Karl Killing, Грете Пайя и Pur Mudd, Bombossa Brother и многие другие.