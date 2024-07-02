Эстонская певица Ренате Салусте и депутат Сийм Похлак стали родителями в четвертый раз

Теперь семья Ренате и Сийма состоит из шести человек. Помимо новорожденного, в семье растут две дочери - Сандра и Саара, а также сын Роланд.

Сийм сделал предложение Ренате в декабре 2020 года, когда в Рийгикогу проходило первое чтение законопроекта о референдуме по вопросу брака. Член фракции EKRE Сийм Похлак удивил всех, когда, выступая с трибуны, сделал предложение своей возлюбленной и матери своих детей Ренате Салусте. «Так получилось, что вопрос был задан при широкой публике. Ответ был утвердительный», - подтвердил тогда Сийм Похлак.