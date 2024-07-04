ГАЛЕРЕЯ В Эстонию привезли маленькую Францию!

Картины словно беседуют с вами - вы сможете ощутить гомон местных портов, богатство природы и, конечно, то самое особенное - атмосферу Средиземноморья. Представлена ​​подборка работ трех художников: Дмитро Добровольского, Нины Доше и Флориана Вольпи. Выставка «Côte d'Azur mon amour» («Лазурный берег моей любви») открыта до 5 августа.