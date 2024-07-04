В залах замка Кейла-Йоа открылась выставка живописи, которая порадует душу чудесными видами французского Лазурного берега. Это прекрасное средиземноморское побережье предлагает буйство красок, изобилие цветов, волнующие виды уголков и улиц, потрясающе красивые пейзажи и многоликое Средиземноморье.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонию привезли маленькую Францию!
Картины словно беседуют с вами - вы сможете ощутить гомон местных портов, богатство природы и, конечно, то самое особенное - атмосферу Средиземноморья. Представлена подборка работ трех художников: Дмитро Добровольского, Нины Доше и Флориана Вольпи. Выставка «Côte d'Azur mon amour» («Лазурный берег моей любви») открыта до 5 августа.
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