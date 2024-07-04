Меган Маркл закончила съемки своего нового шоу для Netflix
42-летняя Меган Маркл закончила съемки своего нового шоу на Netflix, «прославляющего радость кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы», - утверждает инсайдер из Голливуда, сообщает The Daily Beast.
Продюсером проекта, название которого пока е разглашается, является Sony Pictures Television’s The Intellectual Property Corporation. Проект является частью сделки Меган и принца Гарри с Netflix на 100 миллионов долларов.
Шоу было снято на территории в двух милях от особняка Меган в Монтесито. Съемки проходили в двух локациях. В апреле Маркл провела день в окружении цветов Florabundance, цветочного магазина в 10 минутах езды от Монтесито в прибрежном калифорнийском городке Карпинтерия. На следующий день производственные грузовики выстроились вдоль дороги к дому стоимостью 5 миллионов долларов, расположенному на восьми акрах деревьев авокадо и лимонных рощах в закрытом поселке в Монтесито для съемок. Машины безопасности охраняли оба входа в дом площадью 4500 квадратных футов.
В этом особняке проживают Том и Шерри Чиполла. Они являются постоянными членами общества Монтесито и щедрыми спонсорами нескольких добрых дел на местном уровне, включая Центр Рассказчиков - терапевтический детский сад для детей, столкнувшихся с невзгодами.
Они организовали сбор средств для центра в том же доме, где снималась Меган.
75-летний Том и его 69-летняя жена Шерри, родители двоих взрослых детей, владеют портфелем недвижимости стоимостью более 20 миллионов долларов, включающим два десятка зданий в округе Лос-Анджелес и Санта-Барбаре. Супруги также руководят практикой физиотерапии, объем продаж которой в прошлом году превысил 1,3 миллиона долларов.
На прошлой неделе герцогиня Сассекская была замечена в парке Лос-Анджелеса во время фотосессии, что породило слухи о новом материале для предстоящего проекта. В кадре стилист в Беверли-Хиллз, недалеко от популярного среди знаменитостей кафе под названием Alfred's, поправляет рукав спортивного костюма королевской особе.
Однако инсайдер из Голливуда заявил, что это вряд ли связано с новым проектом, поскольку у команды уже «есть все», что ей нужно. Съемки начались через несколько дней после того, как Меган разослала своим близким и родным эксклюзивные баночки домашнего варенья от личного бренда American Riviera Orchard.
Режиссером шоу Меган стал Майкл Стид, который работал над фильмом Энтони Бурдена «Неизвестные части», получившим премию «Эмми», а среди съемочной группы - Лия Харитон, шоураннер кулинарного шоу Селены Гомес на канале HBO «Селена + шеф-повар».