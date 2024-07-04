Меган Маркл закончила съемки своего нового шоу для Netflix

42-летняя Меган Маркл закончила съемки своего нового шоу на Netflix, «прославляющего радость кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы», - утверждает инсайдер из Голливуда, сообщает The Daily Beast.

Продюсером проекта, название которого пока е разглашается, является Sony Pictures Television’s The Intellectual Property Corporation. Проект является частью сделки Меган и принца Гарри с Netflix на 100 миллионов долларов.

Шоу было снято на территории в двух милях от особняка Меган в Монтесито. Съемки проходили в двух локациях. В апреле Маркл провела день в окружении цветов Florabundance, цветочного магазина в 10 минутах езды от Монтесито в прибрежном калифорнийском городке Карпинтерия. На следующий день производственные грузовики выстроились вдоль дороги к дому стоимостью 5 миллионов долларов, расположенному на восьми акрах деревьев авокадо и лимонных рощах в закрытом поселке в Монтесито для съемок. Машины безопасности охраняли оба входа в дом площадью 4500 квадратных футов.

В этом особняке проживают Том и Шерри Чиполла. Они являются постоянными членами общества Монтесито и щедрыми спонсорами нескольких добрых дел на местном уровне, включая Центр Рассказчиков - терапевтический детский сад для детей, столкнувшихся с невзгодами.

Они организовали сбор средств для центра в том же доме, где снималась Меган.