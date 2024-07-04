СМОТРИТЕ Наложила гипс и вернулась на съемку: премьера самого необычного клипа в жизни Светланы Лободы

Несколько недель назад во время своего тура по Европе украинская певица Лобода шокировала несколько тысяч зрителей, когда она появилась на сцене в Праге с гипсом на руке. Позже Светлана объяснила, что несчастный случай произошел на съемках нового клипа на песню «Молодая», и она даже показала видео самого инцидента.

Несмотря на острую боль, артистка ни на минуту не приостановила процесс и руководила съемками сцен с массовкой прямо с отделения скорой помощи.

«Да, было очень больно. Но отменить съемку я не могла. Во-первых, это дорого. Во-вторых, у меня не было больше свободных дней на съемку видеоклипа, а через день мы выезжали в тур. Поэтому, пока врачи накладывали гипс, мне пришлось придумывать новый сюжет и сразу после больницы вернутся на съемочную площадку», - рассказывает Лобода.

Более того, как бы не отговаривали родные и близкие, певица, ни секунды не сомневаясь, она все равно отправилась в долгожданный юбилейный концертный тур, посвященный 20-летию ее карьеры.

В клипе, режиссером которого, по примеру всех последних видеоработ, выступила сама Лобода, артистка раскрыла тему уникального жизненного пути каждого человека и подчеркнула как важно оставаться верным самому себе

«Успех - не окончателен, провал - не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь», - известная цитата Уинстона Черчиля, которая стала эпилогом к видеоработе.

Трек «Молодая», который уже успел получить свою первую порцию популярности в социальных сетях, обязательно прозвучит на следующих концертах юбилейного мирового тура певицы XXLo. Ближайшие шоу пройдут в Варшаве, Аликанте и Юрмале.

А уже сегодня, 4 июля, Светлана Лобода выступит хедлайнером масштабного фестиваля Õllesummer в Таллинне.