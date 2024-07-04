Бывшая порнозвезда Адрия Инглиш подала в суд на 54-летнего рэпера Пи Дидди (настоящее имя - Шон Комбс - прим. ред.).
Рэпера Пи Дидди снова обвинили в секс-торговле
В иске она обвиняет его в том, что он принуждал ее заниматься сексом на его вечеринке и угрожал ей и ее бойфренду тем, что они попадут в чёрный список в модельной индустрии и не смогут найти себе работу, если она не согласится выполнять требования Пи Дидди. Судебные документы оказались в распоряжении издания TMZ.
Пи Дидди, который столкнулся с «отменой» после слитого в сеть скандального видео, на котором он избивает свою девушку Кэсси Вентуру, снова обвинили в секс-торговле.
Адрия Инглиш, известная в порноиндустрии как Omunique, рассказала, что впервые встретила Пи Дидди примерно в 2004 году, когда ее бойфренд проходил прослушивание для участия в модельном бизнесе Шона Комбса. Она заявила, что ее парню и еще одной модели предложили заняться оральным сексом с Пи Дидди, чтобы получить эту работу. Когда друг Адрии Инглиш отказался, сотрудник рэпера предложил другие условия: Адрия должна была танцевать на вечеринке Пи Дидди в Хэмптоне в честь Дня труда в 2004 году. Она согласилась.
На той вечеринке ее никто к сексу не принуждал, но после неё были другие, на которых ей давали алкоголь, в который подмешивали наркотики, и заставляли её флиртовать с гостями. Со временем Пи Дидди вовлек ее в секс-работу. Ситуация обострилась, когда Пи Дидди потребовал, чтобы она занялась сексом с Джейкобом Арабовым - известным в хип-хоп-среде как Джейкоб Ювелир. Она подчинилась, и за это ей сверху доплатили ещё тысячу долларов.
Адрия сфотографировалась с Джейкобом Арабовым после того, как занялась с ним сексом. В иске она утверждает, что Пи Дидди лично поздравил ее с тем, что она занималась сексом с Джейкобом, как было велено, и сказал, что она хорошо выполнила свою работу. Джейкоб указан в иске в качестве ответчика.
После этого все стало еще хуже: Адрию «передавали» другим людям на вечеринках рэпера и подвергали сексуализированному насилию. Также в иске фигурирует женщина по имени Тамико Томас. Ее Адрия сравнивает с помощницей миллиардера Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл, которая поставляла Эпштейну девушек для оказания секс-услуг.
Кроме того, Адрия утверждает, что Пи Дидди обещал ей помочь с карьерой, но только если она будет полностью ему подчиняться. Ей удалось сбежать в Калифорнию в 2009 году. В иске Адрия указывает, что из-за насилия она получила эмоциональную травму и после этого испытывала проблемы в сексуальной жизни.
Адвокат Пи Дидди заявлял ранее, что «мистер Комбс никогда не подвергал никого сексуальному насилию или сексуальной торговле». По его заявлению, сейчас любой человек может подать иск в суд, не имея никаких доказательств, поэтому он уверен, что в суде Пи Дидди без труда одержит победу.
Отметим, это уже не первый случай, когда Пи Дидди обвиняют в насилии. В марте этого года у него в доме уже проходили обыски по делу о секс-торговле. Сначала в суд подала его бывшая девушка - певица Кэсси Вентура.
По ее словам, Пи Дидди издевался над ней больше десяти лет: он познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». В свою очередь рэпер обвинял девушку в вымогательстве: якобы она требовала у него 30 млн долларов. Пара в итоге пришла к мировому соглашению.
Вскоре после этого последовало другое обвинение, которое касалось событий 1991 года. Женщина утверждала, что тогда «неохотно» согласилась на ужин с Пи Дидди, во время которого он накачал ее наркотиками и в итоге изнасиловал.
Третье обвинение было анонимным и тоже касалось 90-х годов. Также Пи Дидди получил обвинение в насилии от своего коллеги, продюсера Родни Джонса. Он заявил, что рэпер заставлял его вступать в половую связь с секс-работницами, и утверждал, что на вечеринках рэпера были несовершеннолетние девушки, которым тоже подмешивали наркотики в напитки. В иске Родни Джонса в качестве ответчика также был указан 29-летний сын Пи Дидди Джастин.
Еще один иск в суд поступил в мае этого года от девушки по имени Кристал Маккинни. Она заявила, что после Недели мужской моды в 2003 году Пи Дидди накачал ее наркотиками и принудил к сексу. После этого случая она попала в черные списки в модельной индустрии и впала в депрессию.
Напомним, Пи Дидди столкнулся с «отменой», после того как в сеть попало видео, в котором он избивал свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Оно было снято еще в 2016 году, но в сеть попало недавно.
Сам рэпер прокомментировал видео в соцсетях, заявив, что сожалеет о своём поведении, но для него это были «темные времена»: «Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, мое поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия». Позже он удалил это видео и больше не давал никаких комментариев на эту тему.
Пи Дидди с 1999 по 2001 год встречался Дженнифер Лопес. Сообщается, что она была очень «встревожена и разочарована», узнав об истории с избиением Кэсси Вентуры и обвинениях в адрес бывшего бойфренда.