Рэпера Пи Дидди снова обвинили в секс-торговле

По ее словам, Пи Дидди издевался над ней больше десяти лет: он познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». В свою очередь рэпер обвинял девушку в вымогательстве: якобы она требовала у него 30 млн долларов. Пара в итоге пришла к мировому соглашению.

Вскоре после этого последовало другое обвинение, которое касалось событий 1991 года. Женщина утверждала, что тогда «неохотно» согласилась на ужин с Пи Дидди, во время которого он накачал ее наркотиками и в итоге изнасиловал.

Третье обвинение было анонимным и тоже касалось 90-х годов. Также Пи Дидди получил обвинение в насилии от своего коллеги, продюсера Родни Джонса. Он заявил, что рэпер заставлял его вступать в половую связь с секс-работницами, и утверждал, что на вечеринках рэпера были несовершеннолетние девушки, которым тоже подмешивали наркотики в напитки. В иске Родни Джонса в качестве ответчика также был указан 29-летний сын Пи Дидди Джастин.

Еще один иск в суд поступил в мае этого года от девушки по имени Кристал Маккинни. Она заявила, что после Недели мужской моды в 2003 году Пи Дидди накачал ее наркотиками и принудил к сексу. После этого случая она попала в черные списки в модельной индустрии и впала в депрессию.

Напомним, Пи Дидди столкнулся с «отменой», после того как в сеть попало видео, в котором он избивал свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Оно было снято еще в 2016 году, но в сеть попало недавно.

Сам рэпер прокомментировал видео в соцсетях, заявив, что сожалеет о своём поведении, но для него это были «темные времена»: «Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, мое поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия». Позже он удалил это видео и больше не давал никаких комментариев на эту тему.

Пи Дидди с 1999 по 2001 год встречался Дженнифер Лопес. Сообщается, что она была очень «встревожена и разочарована», узнав об истории с избиением Кэсси Вентуры и обвинениях в адрес бывшего бойфренда.