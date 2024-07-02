Одна из самых популярных сегодня певиц американка Тейлор Свифт продолжает гастроли по миру в рамках своего The Eras Tour. Звезда произвела большое впечатление на поклонников в Мадриде, где она дала два концерта, и в Лондоне. Шоу посетили тысячи людей, включая принца Уильяма с детьми, пишет Marca, пишет Факты.
Тейлор Свифт совершила самый короткий перелет в мире и нарвалась на критику
Несмотря на большой успех этого тура и безоговорочную любовь поклонников, Свифт вызвала спор из-за того, что она совершила самый короткий перелет в мире. Как сообщил один из пользователей Instagram, американская певица вылетела частным рейсом из аэропорта Лос-Анджелеса, чтобы совершить 40-секундное путешествие.
Тейлор пролетела всего 6 км. Как она говорит в видео, «этот маршрут в Лос-Анджелесе, с 5-часовым трафиком, может занять примерно от 10 до 15 минут», она также добавляет, что этот путь можно пройти пешком, но из-за ее славы сделать это было бы сложновато.
Но критики этого поступка ссылаются на то, что Тейлор Свифт несколько раз публично выступала против глобального потепления. А это полностью противоречит ее действиям, поскольку во время тура Свифт приходится постоянно пользоваться самолетом.
Недавно частный самолет звезды после приземления в Лондоне был облит оранжевой краской активистами по борьбе с изменением климата. Они представляют платформу Just Stop Oil и подчеркивают: «Один полет на частном самолете может легко выбросить столько же углекислого газа, сколько среднегодовой углеродный след гражданина ЕС».