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ФОТО Дэвид Бекхэм опубликовал редкое фото с 75-летней мамой

Limon.ee
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Дэвид и Виктория Бекхэм.
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Shutterstock

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм 2 июля 2024 года поделился редкими кадрами с мамой Сандрой Джоржиной Уэст, сообщает Zakon.kz.

Снимок с 75-летней родительницей именитый спортсмен опубликовал в Instagram.

 «Одно из моих любимых спортивных событий в году. Всегда люблю бывать на Уимблдоне», – написал под публикацией Дэвид Бекхэм.

Комментаторам фото Дэвида с мамой понравилось. Они отметили, что она, как и сын, очень любит Уимблдон:

  • «Два моих любимых человека».
  • «Прекрасный день с твоей мамой!»
  • «Мне нравится, что ты всегда берешь свою маму».
  • «Она – одна на миллион, и я знаю, как сильно она любит Уимблдон».
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