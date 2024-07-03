ФОТО Дэвид Бекхэм опубликовал редкое фото с 75-летней мамой

«Одно из моих любимых спортивных событий в году. Всегда люблю бывать на Уимблдоне», – написал под публикацией Дэвид Бекхэм.

Комментаторам фото Дэвида с мамой понравилось. Они отметили, что она, как и сын, очень любит Уимблдон: