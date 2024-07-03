Известный английский футболист Дэвид Бекхэм 2 июля 2024 года поделился редкими кадрами с мамой Сандрой Джоржиной Уэст, сообщает Zakon.kz.
ФОТО ⟩ Дэвид Бекхэм опубликовал редкое фото с 75-летней мамой
Снимок с 75-летней родительницей именитый спортсмен опубликовал в Instagram.
«Одно из моих любимых спортивных событий в году. Всегда люблю бывать на Уимблдоне», – написал под публикацией Дэвид Бекхэм.
Комментаторам фото Дэвида с мамой понравилось. Они отметили, что она, как и сын, очень любит Уимблдон:
- «Два моих любимых человека».
- «Прекрасный день с твоей мамой!»
- «Мне нравится, что ты всегда берешь свою маму».
- «Она – одна на миллион, и я знаю, как сильно она любит Уимблдон».