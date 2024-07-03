ГОРОСКОП НА 3 ИЮЛЯ У Тельцов благоприятный день для любых полезных дел, а к Весам придет настоящие озарение

Стрелец

В первой половине дня наверняка придется поволноваться. Это не самое простое время, особенно для тех, кто привык быстро добиваться поставленной цели. Сейчас лучше запастись терпением. Не спешите воплощать в жизнь все, что задумали. Интуиция обязательно подскажет, когда наступит подходящий момент для решительных действий. Позже наступит легкий и приятный период, отлично подходящее для общения с самыми разными людьми. Некоторые Стрельцы смогут подружиться с теми, с кем прежде не находили общего языка.

Козерог

Не все дается легко, но сдаваться вы не хотите. Настойчивость часто помогает добиться успеха, причем порой даже в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными. Можно решить финансовые вопросы, разобраться с какими-то юридическими проблемами. Тут потребуются терпение и внимание к мелким деталям. Старайтесь не переутомляться. Это плодотворный день, но не стоит превращать его в череду трудовых подвигов. Позвольте себе немного отдохнуть, проведите время с людьми, которые вам симпатичны. И настроение, и самочувствие заметно улучшатся.

Водолей

Кое-какие трудности могут возникнуть, но они не испугают вас и не заставят отказаться от задуманного. Вы обязательно найдете способ преодолеть все преграды, возникающие на пути. Не всегда окружающим нравятся ваши слова и поступки, но открыто критиковать вас вряд ли кто-то решится. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, поэтому вторая половина дня проходит приятнее первой. Она хорошо подходит для общения и со старыми знакомыми, и с теми, кого вы недавно встретили впервые. Вряд ли появятся поводы для разногласий и споров.

Рыбы

Отдохните. Это отличный день для того, чтобы на время выкинуть дела и заботы из головы, отвлечься и развеяться. Можно вернуться к какому-то давнему увлечению или попробовать что-то новое. В любом случае, внести разнообразие в свою жизнь полезно; она сразу становится ярче и интереснее. Вероятны необычные встречи. Не исключено, что вас пригласят в какие-то интересные места. Легко завязываются знакомства, у некоторых Рыб появятся новые друзья. Начало романтических историй тоже вполне возможно. Новые отношения развиваются стремительно, вам это нравится.