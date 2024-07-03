Стоит встать пораньше, потому что утро обещает быть исключительно благоприятным. Это время удачных совпадений, хороших новостей, а также блестящих идей. Их можно реализовать еще до полудня. Вероятны неожиданные встречи.
ГОРОСКОП НА 3 ИЮЛЯ ⟩ У Тельцов благоприятный день для любых полезных дел, а к Весам придет настоящие озарение
Удивительным образом пересекаются пути людей, которые могут быть полезны друг другу. Складываются странные, но прочные союзы. Первая половина дарит поводы для радости, во второй же у многих появится повод гордиться собой. Будет возможность решить проблемы, существующие так давно, что все уже смирились с ними. Если использовать этот шанс, жизнь станет куда проще и приятнее.
Овен
Избегайте суеты, неразберихи и беспорядка. Сейчас даже небольшая путаница, досадное недоразумение могут создать вам проблему, помешать вовремя осуществить начатое. Полезно будет заранее составить план действий и во всем его придерживаться. Важные решения старайтесь принимать самостоятельно, не позволяйте другим сбить вас с толку. Вторая половина дня подходит для общения с людьми, чье мнение для вас важно. Можно о многом поговорить, поделиться идеями. Если потребуется поддержка, вы ее обязательно получите.
Телец
Благоприятный день для любых полезных дел. Они не всегда даются легко, но справляетесь вы хорошо. Многим Тельцам помогают знания, полученные раньше. Вы не раз порадуетесь, что способны вспомнить то, что другие давным-давно забыли. Стоит поговорить с людьми, которые раньше научили вас чему-то полезному. Сейчас они могут поделиться новой информацией, и она немедленно пригодится. Можно сделать небольшие покупки, но не стоит тратить слишком много на вещи, без которых легко обойтись. Если сегодня вы будете экономны, то вскоре сможете вложить деньги во что-то стоящее.
Близнецы
Постарайтесь не наделать ошибок в первой половине дня. Это не так-то просто, потому что ситуация складывается необычная, старый опыт оказывается бесполезным, нужно придумывать что-то совершенно новое. Необдуманные решения не всегда правильны. Важно не упорствовать в своих заблуждениях, прислушиваться к хорошим советам. Вторая половина дня – время приятных встреч и ярких эмоций. Порой даже рутинные дела оказываются увлекательными и захватывающими, поскольку вы подходите к ним творчески, вдохновенно экспериментируете.
Рак
Вы прямо говорите то, что думаете, и это многим нравится. Люди, которые прежде не проявляли к вам интереса, понимают, что многое упустили, и сами делают первые шаги к сближению. Возможно начало дружеских или романтических отношений. С любыми делами вы справляетесь быстро, часто достигаете отличных результатов там, где другие отступили, так ничего и не добившись. Можно решать финансовые вопросы. Тут вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку или запутать. Вечер отлично подходит для семейного отдыха, общения с родственниками и старыми друзьями.
Лев
Наводите порядок, избавляйтесь от ненужного, занимайтесь тем, что долго откладывали. Все это отлично удается вам в первой половине дня. Потом можно будет переключиться на что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь в том, о чем раньше имели лишь отдаленное представление. Приятные встречи ждут многих представителей знака во второй половине дня. Вы отлично ладите с очень разными людьми, можете подружиться с теми, с кем прежде соперничали. Не разочарует романтическое свидание. Некоторые Львы услышат долгожданное признание в любви.
Дева на завтра
Необычный день, запоминающийся и яркий. Вы многое схватываете на лету, часто обращаете внимание на то, чего не заметили другие. Этот день подходит для того, чтобы строить долгосрочные планы. Вы правильно оцениваете свои силы, часто догадываетесь о том, как события могут развиваться дальше. День отлично подходит для того, чтобы повидаться со старыми знакомыми. Наверняка найдутся интересные темы для разговора. А еще могут возникнуть идеи, осуществлением которых захочется заняться немедленно. Можно ничего не откладывать: момент сейчас вполне благоприятный для решительных действий.
Весы
День отлично подходит для того, чтобы заняться чем-то новым, непривычным и поэтому особенно интересным. Вы легко нарушаете традиции, потому что знаете: сейчас это идет только на пользу. Возможны неожиданные открытия, настоящие озарения. Не исключено, что принятые сегодня решения позволят вам изменить свою жизнь. Стоит быть осторожнее с деньгами: вероятны досадные потери, неудачные сделки. Не спешите с покупками; выбрать какие-то полезные вещи для себя или близких вам сегодня будет труднее, чем обычно.
Скорпион
Не торопитесь. Это неплохой день, но определенно не подходящий для того, чтобы говорить или делать первое, что приходит в голову. Дайте себе немного времени, и у вас наверняка появится план, который захочется воплотить в жизнь. Вероятны приятные встречи. Некоторые Скорпионы смогут повидаться с людьми, по которым скучали. Любая информация, полученная сегодня, может оказаться очень полезной. Часто самые важные известия приносят люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вы быстро учитесь новому, многое схватываете на лету.
Стрелец
В первой половине дня наверняка придется поволноваться. Это не самое простое время, особенно для тех, кто привык быстро добиваться поставленной цели. Сейчас лучше запастись терпением. Не спешите воплощать в жизнь все, что задумали. Интуиция обязательно подскажет, когда наступит подходящий момент для решительных действий. Позже наступит легкий и приятный период, отлично подходящее для общения с самыми разными людьми. Некоторые Стрельцы смогут подружиться с теми, с кем прежде не находили общего языка.
Козерог
Не все дается легко, но сдаваться вы не хотите. Настойчивость часто помогает добиться успеха, причем порой даже в ситуациях, которые другим кажутся безнадежными. Можно решить финансовые вопросы, разобраться с какими-то юридическими проблемами. Тут потребуются терпение и внимание к мелким деталям. Старайтесь не переутомляться. Это плодотворный день, но не стоит превращать его в череду трудовых подвигов. Позвольте себе немного отдохнуть, проведите время с людьми, которые вам симпатичны. И настроение, и самочувствие заметно улучшатся.
Водолей
Кое-какие трудности могут возникнуть, но они не испугают вас и не заставят отказаться от задуманного. Вы обязательно найдете способ преодолеть все преграды, возникающие на пути. Не всегда окружающим нравятся ваши слова и поступки, но открыто критиковать вас вряд ли кто-то решится. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, поэтому вторая половина дня проходит приятнее первой. Она хорошо подходит для общения и со старыми знакомыми, и с теми, кого вы недавно встретили впервые. Вряд ли появятся поводы для разногласий и споров.
Рыбы
Отдохните. Это отличный день для того, чтобы на время выкинуть дела и заботы из головы, отвлечься и развеяться. Можно вернуться к какому-то давнему увлечению или попробовать что-то новое. В любом случае, внести разнообразие в свою жизнь полезно; она сразу становится ярче и интереснее. Вероятны необычные встречи. Не исключено, что вас пригласят в какие-то интересные места. Легко завязываются знакомства, у некоторых Рыб появятся новые друзья. Начало романтических историй тоже вполне возможно. Новые отношения развиваются стремительно, вам это нравится.