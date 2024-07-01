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Том Круз появился на публике с 29-летним сыном Коннором от Николь Кидман

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Том Круз позирует для СМИ во время премьеры фильма "Top Gun Maverick" в одном из кинотеатров Лондона, в четверг, 19 мая 2022 года.
Том Круз позирует для СМИ во время премьеры фильма "Top Gun Maverick" в одном из кинотеатров Лондона, в четверг, 19 мая 2022 года. Фото: Alberto Pezzali

В пятницу в Лондоне актер Том Круз был замечен на редкой публичной прогулке со своим сыном Коннором, которого он воспитывает от бывшей жены Николь Кидман, пишет Womanhit.

61-летний актер «Миссия невыполнима» прибыл на вертолетную площадку в центре шумного города, а 29-летний Коннор следовал за ним.

Том выбрал светло-серый свитер и темно-синие джинсы для дневной прогулки. Он также надел черные солнезащитные очки и нес черную сумку в правой руке.

Коннор, который работает диджеем, для напряженного дня выбрал пару серых брюк и черную толстовку с капюшоном. Дополнил образ он синей бейсболкой.

Круз и Кидман поженились в 1990 году, а их развод был оформлен в 2001 году. За время брака пара усыновила двоих детей: Коннора и Изабеллу.

Том и Николь усыновили дочь, рожденную в декабре 1992 года, а три года спустя также усыновили Коннора, рожденного в январе 1995 года.

И Изабелла, и Коннор пошли по стопам отца и тоже стали саентологами, о чем Николь рассказала в интервью австралийскому изданию Who в 2018 году.

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