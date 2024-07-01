В пятницу в Лондоне актер Том Круз был замечен на редкой публичной прогулке со своим сыном Коннором, которого он воспитывает от бывшей жены Николь Кидман, пишет Womanhit.
Том Круз появился на публике с 29-летним сыном Коннором от Николь Кидман
61-летний актер «Миссия невыполнима» прибыл на вертолетную площадку в центре шумного города, а 29-летний Коннор следовал за ним.
Том выбрал светло-серый свитер и темно-синие джинсы для дневной прогулки. Он также надел черные солнезащитные очки и нес черную сумку в правой руке.
Коннор, который работает диджеем, для напряженного дня выбрал пару серых брюк и черную толстовку с капюшоном. Дополнил образ он синей бейсболкой.
Круз и Кидман поженились в 1990 году, а их развод был оформлен в 2001 году. За время брака пара усыновила двоих детей: Коннора и Изабеллу.
Том и Николь усыновили дочь, рожденную в декабре 1992 года, а три года спустя также усыновили Коннора, рожденного в январе 1995 года.
И Изабелла, и Коннор пошли по стопам отца и тоже стали саентологами, о чем Николь рассказала в интервью австралийскому изданию Who в 2018 году.