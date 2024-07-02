В Тартуской тюрьме покончил с собой Маргус Луук, осужденный в 2008 году за умышленное убийство одного человека, покушение на убийство двух человек и нанесение телесных повреждений еще одному человеку.
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ФОТО ⟩ Мужчина, осужденный за убийство, покончил с собой в Тартуской тюрьме
В понедельник мы сообщили, что в прошлую среду осужденный, отбывающий пожизненное заключение в Тартуской тюрьме, попытался покончить с собой. В выходные он скончался в больнице. Газета Õhtuleht сообщает, что это был Маргус Луук.