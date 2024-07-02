ЭТО ШУТКА? Продажа одного эстонского торгового центра вызвала смех и недоумение

Некто по имени Альберт выставил на продажу Pärnu Kaubamajakas на Facebook. «Крупнейший торговый центр, построенный в 2007 году. В хорошем состоянии, недавно отремонтирован. Включает большинство популярных и важных магазинов», - так гласит достаточно запутанное описание в посте.

В посте также несколько разных фотографий здания, как изнутри, так и снаружи. Однако последнее фото наводит на мысль, что это может быть чья-то глупая шутка, поскольку оно размыто, и на нем виден даже палец фотографа.