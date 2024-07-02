Внимательный читатель обнаружил при просмотре Facebook, что торговый цент Pärnu Kaubamajakas был выставлен на продажу. «Сумма кажется какой-то подозрительной, это какая-то глупая шутка?» – спрашивает читатель. Мы обратились к руководителю торгового центра, чтобы узнать, действительно ли крупный торговый центр ищет нового владельца и делает это через Facebook?
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ЭТО ШУТКА? ⟩ Продажа одного эстонского торгового центра вызвала смех и недоумение
Некто по имени Альберт выставил на продажу Pärnu Kaubamajakas на Facebook. «Крупнейший торговый центр, построенный в 2007 году. В хорошем состоянии, недавно отремонтирован. Включает большинство популярных и важных магазинов», - так гласит достаточно запутанное описание в посте.