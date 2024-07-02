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ЭТО ШУТКА? Продажа одного эстонского торгового центра вызвала смех и недоумение

Хевели Туйск
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Внимательный читатель обнаружил при просмотре Facebook, что торговый цент Pärnu Kaubamajakas был выставлен на продажу. «Сумма кажется какой-то подозрительной, это какая-то глупая шутка?» – спрашивает читатель. Мы обратились к руководителю торгового центра, чтобы узнать, действительно ли крупный торговый центр ищет нового владельца и делает это через Facebook?

Некто по имени Альберт выставил на продажу Pärnu Kaubamajakas на Facebook. «Крупнейший торговый центр, построенный в 2007 году. В хорошем состоянии, недавно отремонтирован. Включает большинство популярных и важных магазинов», - так гласит достаточно запутанное описание в посте.

В посте также несколько разных фотографий здания, как изнутри, так и снаружи. Однако последнее фото наводит на мысль, что это может быть чья-то глупая шутка, поскольку оно размыто, и на нем виден даже палец фотографа.

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