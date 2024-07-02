ВИДЕО «Благодарят меня за это»: бортпроводник тайком оскорбляет надоедливых пассажиров

Сотрудник American Airlines Джош Принки рассказал о забавном методе, который он использует, чтобы оскорблять надоедливых пассажиров так, чтобы они об этом не знали. Об этом он рассказал в одном из своих роликов в TikTok.

По словам бортпроводника, члены экипажа «оскорбляют» пассажиров прямо у них в глазах, но люди слишком отвлечены, чтобы даже заметить это.

«Единственная работа, на которой вы можете назвать кого-то »мусором«, и они благодарят меня за это», - подписал Джош Принки свой ролик, который стал вирусным.

https://www.tiktok.com/@prinkeymcprinkface/video/7378623393567952170?is_from_webapp=1&sender_device=pc

В клипе, набравшем 26,4 миллиона просмотров, показано, как он идет по проходу самолета, сжимая в руках мусорный мешок, чтобы собрать мусор, который остался у пассажиров. Однако подходя к каждому путешественнику Джош находит хитрый способ «оскорбить» их прямо в лицо, если до этого он вел себя неподобающим образом. Секрет бортпроводника заключается в произношении. Когда мужчина протягивает мусорный мешок он говорит: «Вы мусор», хотя пассажиры слышат только, как он любезно спрашивает: «Ваш мусор?».

Многие пользователи соцсетей были удивленны лазейкой, которую придумал сообразительный бортпроводник.

«Вот это удовлетворение от работы», «Большая улыбка на лице», «Это просто гениально», - писали они в комментариях.