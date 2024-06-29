Принц Гарри «чувствует себя аутсайдером» после ссоры с семьей

Принц Гарри «смущен», почему члены королевской семьи отказались от него, и хочет поддержать онкобольную Кейт Миддлтон «лично». Об этом пишет издание Closer.

Согласно сообщению, герцог Сассекский «смущен», почему он и его жена Меган Маркл были отчуждены королевской семьей. Пара оставила королевскую жизнь в 2020 году и переехала через океан, чтобы начать все заново в США.

С тех пор они все больше отдаляются от старших членов семьи и возвращались в Лондон за это время лишь несколько раз.

Теперь источник утверждает, что Гарри, который вместе со своей женой не был приглашен на церемонию Trooping the Colour в начале июня, понял, что он «настоящий аутсайдер».

«Он разбит горем и смущен тем, как они оторвали его от связи и, похоже, больше об этом не подумали», - рассказывает источник.

В частности, младший брат принца Уильяма был очень расстроен и эмоционален, когда увидел кадры Кейт Миддлтон на Trooping the Colour.

Источник добавил, что Гарри «очень волновался» за принцессу Уэльскую с тех пор, как узнал о ее диагнозе. «Хотя ему удавалось общаться с ней несколько раз, это не так часто, как он хотел бы», - добавил инсайдер.

По словам источника издания, герцог Сассекский очень хотел быть там, чтобы лично поздравить и поддержать Кейт в день, который, судя по всему, был невероятно тяжелым для нее.