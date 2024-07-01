Kарта фестиваля и памятка: как добраться, парковаться и наслаждаться Õllesummer

Посетители, приезжающие на электросамокатах, должны помнить, что их нельзя парковать вблизи концертной площадки, чтобы избежать заторов у ворот Oru и Mere и в окрестностях фестиваля. Весь общественный транспорт будет работать в обычном режиме, поэтому организаторы рекомендуют добираться на автобусе или пешком. Водители должны внимательно следить за временными знаками ограничения скорости и парковки.

Посетители, которые все же хотят приехать на фестиваль на автомобиле, могут сделать это на парковках у ворот Mäe и Mere через приложение SNABB. Дневной билет на парковку у ворот Mäe (15 евро) можно приобрести заранее здесь. Дневной билет на парковку у ворот Mere можно купить только на месте, и он стоит 25 евро. Билет на автомобильное место действует с 17:00 соответствующего дня до 12:00 следующего дня.

Фото: Õllesummer

Впервые в истории крупных мероприятий в Эстонии можно обменять пропуск Õllesummer на браслет за два дня до мероприятия - 1 и 2 июля. Пункты обмена будут открыты оба дня с 11:00 до 20:00 у ворот Oru на Таллиннской певческой площадке и на террасе ресторана Pomo по адресу Pärnu mnt 3.

Организаторы напоминают, что на территорию нельзя проносить свою еду и напитки, острые предметы, складные стулья, зонты и другие вещи, которые могут мешать другим людям. На фестиваль нельзя приносить селфи-палки, профессиональные видеокамеры и фотоаппараты с откидными объективами, а также дроны.

30-й юбилейный Õllesummer пройдет с 3 по 6 июля на Таллиннском певческом поле. В течение четырех дней на сценах выступят более 70 артистов. На фестивале будет создано девять сцен разных стилей, а также множество развлекательных зон, таких как сауна, Тиволи, детская зона и банджи-джампинг. Главная аллея у моря будет заполнена национальными кухнями и фудтраками.