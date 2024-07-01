ВИДЕО ⟩ Министр культуры Норвегии публично оголила грудь в поддержку однополых пар
Свой поступок она назвала «небольшим вкладом» в то, чтобы гомосексуальные пары чувствовали себя в безопасности. Участники шоу отреагировали на ее действия аплодисментами.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал действия Яффери нормальными, отмечает NRK. Стёре подчеркнул, что министр культуры является свободным и замечательным человеком.
Любна Яффери, подняв блузку, продемонстрировала декоративные кисточки, которые прикрывали ее тело. Видео, на котором запечатлен этот момент, молниеносно разлетелось по Сети.
Something like this can make my day... why do some people think they are so perfect that they can bare themselves.... Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4— Peacemaker (@peacemaket71) June 29, 2024