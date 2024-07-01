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ВИДЕО Министр культуры Норвегии публично оголила грудь в поддержку однополых пар

Limon.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis/Youtube

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яффери оголила грудь во время участия в съемках шоу Skeiv Preik, которые проходили в Осло, пишет Гордон, ссылаясь на сайт норвежского вещателя NRK.

Свой поступок она назвала «небольшим вкладом» в то, чтобы гомосексуальные пары чувствовали себя в безопасности. Участники шоу отреагировали на ее действия аплодисментами.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал действия Яффери нормальными, отмечает NRK. Стёре подчеркнул, что министр культуры является свободным и замечательным человеком.

Любна Яффери, подняв блузку, продемонстрировала декоративные кисточки, которые прикрывали ее тело. Видео, на котором запечатлен этот момент, молниеносно разлетелось по Сети.

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