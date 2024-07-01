Называли рабами: Посетившего Россию рэпера обвиняют в унижающем достоинство обращении

47-летний американский рэпер Канье Уэст столкнулся с очередными неприятностями. Против него и его управляющего делами Майло Яннопулоса команда программистов подала иск в окружной суд США, где их обвиняют в «принудительном труде и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении».

По словам сотрудников, которых было восемь, в том числе несовершеннолетних, из разных стран, нанятых для разработки приложения для стримингового сервиса YZYVSN, куда музыкант планировал загрузить альбомы Vultures и Vultures 2, Уэст и Яннопулос заставляли их работать сверхурочно, а также высмеивали их на рассовой почве.

Жалобы начались этой весной, когда Канье начал работать над YZYVSN. Сообщается, что Майло пообещал группе разработчиков 120 тысяч долларов, если они завершат работу над приложением, согласятся с условиями работы и не будут жаловаться. Но затем рэпер якобы приказал всем сотрудникам подписать соглашения о неразглашении и пригрозил уволить несовершеннолетних, если они этого не сделают.

1 мая команда якобы доработала одно из приложений и отправила его Уэсту. Но он якобы не заплатил им, что побудило их подать иск с требованием о возмещении ущерба в виде невыплаты заработной платы и оплаты сверхурочных, а также эмоционального стресса.

Согласно информации в документах, работодатели требовали от несовершеннолетних подписать «волонтерские» соглашения. Затем белые менеджеры создали враждебную рабочую среду, поскольку в команде разработчиков были темнокожие сотрудники. Они преследовали членов команды на основании их возраста, расы, пола, сексуальной ориентации и национального происхождения. Некоторых из них называли «рабами», а других называли «новыми рабами».

Есть в иске еще один интересный факт. В нем говорится, что когда артист объявил, что начинает бизнес по производству фильмов для взрослых, его жена Бьянка Цензори якобы отправила работнику ссылку с жесткой порнографией, которая была доступна несовершеннолетним, работающим над проектом. Однако она не фигурирует в качестве ответчика по иску.

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