«Я не люблю чрезмерное внимание». Бен Аффлек высказался о популярности Дженнифер Лопес и своем недовольном выражении лица

По словам 51-летнего актера, его жена сразу привлекает внимание, куда бы она ни пошла. «Она такая знаменитая. Люди любят ее, она действительно представляет для людей что-то важное», - сказал он. Бен заметил, что на него люди так не реагируют. «Мне люди говорят: "Эй, мне нравится твой фильм". А потом они такие: "Ааа, Джей Ло! Это потрясающе"».

Он вспомнил, когда однажды им пришлось пройтись по Таймс-сквер. «Мы выходим из машины, собираемся на спектакль, и я такой: "Черт возьми, детка, мы опоздаем, нам придется пройти полтора квартала". Она такая: "Хорошо"». Они прошлись по улице вместе со всеми своими детьми, и женщина, которая была на пробежке, по слова Бена, начала бежать задом наперед и кричать "Джей Ло". У Бена Аффлека и Дженнифер Лопес всего пятеро детей, хотя общих у них нет. У актера есть 18-летняя дочь Вайолет, 15-летняя дочь Серафина и 12-летний сын Сэмюэл от бывшей жены Дженнифер Гарнер, а у Лопес - 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего мужа Марка Энтони.