Бен Аффлек на ток-шоу Кевина Харта «От сердца к сердцу» рассказал о своем отношении к популярности своей жены Дженнифер Лопес, а также высказался о вечно недовольном выражении лица на публике, которое стало мемом.
«Я не люблю чрезмерное внимание». Бен Аффлек высказался о популярности Дженнифер Лопес и своем недовольном выражении лица
По словам 51-летнего актера, его жена сразу привлекает внимание, куда бы она ни пошла. «Она такая знаменитая. Люди любят ее, она действительно представляет для людей что-то важное», - сказал он. Бен заметил, что на него люди так не реагируют. «Мне люди говорят: "Эй, мне нравится твой фильм". А потом они такие: "Ааа, Джей Ло! Это потрясающе"».
Он вспомнил, когда однажды им пришлось пройтись по Таймс-сквер. «Мы выходим из машины, собираемся на спектакль, и я такой: "Черт возьми, детка, мы опоздаем, нам придется пройти полтора квартала". Она такая: "Хорошо"». Они прошлись по улице вместе со всеми своими детьми, и женщина, которая была на пробежке, по слова Бена, начала бежать задом наперед и кричать "Джей Ло". У Бена Аффлека и Дженнифер Лопес всего пятеро детей, хотя общих у них нет. У актера есть 18-летняя дочь Вайолет, 15-летняя дочь Серафина и 12-летний сын Сэмюэл от бывшей жены Дженнифер Гарнер, а у Лопес - 16-летние близнецы Макс и Эмма от бывшего мужа Марка Энтони.
По словам Бена, недовольное выражение лица, с которым он часто появляется на публике, объясняется обычной застенчивостью. «Я не люблю чрезмерное внимание. Вот почему люди видят меня и спрашивают: "Почему этот чувак всегда недоволен?" Потому что кто-то сунул камеру прямо к моему лицу, и я такой: "Окей, погнали"».
О проблемах в браке, слухи о которых ходят в последнее время, Бен ничего не сказал.
В мае стало известно, что Лопес и Аффлек больше не живут вместе, и в Сети начали распространяться слухи, что они находятся на грани развода. Также они выставили на продажу свой семейный особняк. При этом они продолжают делать все, чтобы спасти отношения.
Недавно в Сети появились сообщения о том, что Бен снова начал пить на фоне проблем. С алкоголем сложности у него были и ранее, в предыдущем браке. Так, актер в интервью говорил, что начал пить именно на фоне проблем в браке с бывшей женой, потому что был несчастен с Гарнер. За эти слова актера тогда сильно критиковали, и ему пришлось оправдываться.