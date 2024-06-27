Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли

Инсайдер отмечает, что Брэд Питт сожалеет о том, что поставил на первое место борьбу с матерью своих детей. «Брэд потратил много времени и денег, пытаясь сделать то, что, по его мнению, было правильным для его детей, но теперь он задается вопросом, стоило ли это того», - говорит инсайдер и отмечает, что главная причина, по которой он хотел сохранить винодельню Chateau Miraval, за которую борется с бывшей женой, - это передать ее детям. «Miraval была чем-то, что дети могли от него получить и на чем могли бы строить свою жизнь, когда его не станет. Но если они этого не хотят, это не имеет смысла».