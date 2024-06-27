Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли, чтобы восстановить отношения со своими детьми после того, как их дочери Шайло и Вивьен отказались от его фамилии. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли
«Никогда Брэд не представлял себе эту многолетнюю борьбу и соперничество. Он готов поднять руки вверх и сдаться», - говорит источник издания.
По его словам, дети пары не хотят иметь ничего общего со своим отцом. «То, что дети отказались от его фамилии, - это лишь верхушка айсберга».
Инсайдер отмечает, что Брэд Питт сожалеет о том, что поставил на первое место борьбу с матерью своих детей. «Брэд потратил много времени и денег, пытаясь сделать то, что, по его мнению, было правильным для его детей, но теперь он задается вопросом, стоило ли это того», - говорит инсайдер и отмечает, что главная причина, по которой он хотел сохранить винодельню Chateau Miraval, за которую борется с бывшей женой, - это передать ее детям. «Miraval была чем-то, что дети могли от него получить и на чем могли бы строить свою жизнь, когда его не станет. Но если они этого не хотят, это не имеет смысла».
Сейчас актер сожалеет обо всем, что произошло между ним, его бывшей женой и детьми. «Он сожалеет обо всем, что произошло, и знает, что не был образцовым мужем или отцом в то время, когда они были вместе». По словам инсайдера, теперь Питт не злоупотребляет алкоголем и стал другим человеком. Он надеется, что со временем дети захотят возобновить с ним отношения.
«Брэд знает, что не может форсировать события, не может заставить своих детей захотеть увидеть его. Это произойти на их условиях, но он будет рядом, когда они будут готовы».
Разрыв с детьми Питт переживает тяжело. Новость о заявлении Шайло об отказе от его фамилии стала для него серьезным ударом и «разбила ему сердце». Решение Шайло появилось вскоре после того, как ее младшая сестра Вивьен также отказалась от фамилии Питт.
Всего у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: приемные - Мэддокс, Захара и Пакс, а также биологические - Шайло, Нокс и Вивьен. Приемные дети не общаются с Питтом уже давно и не хотят иметь с ним ничего общего. Пакс в соцсетях называл отца «ужасным человеком», который держит в страхе своих детей, и «засранцем мирового класса», а Захара выступала в колледже, представляясь как Захара Марли Джоли.
О разводе Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили ещё в 2016 году. Актриса публично обвинила бывшего мужа и решила добиться единоличной опеки над детьми, судебные разборки между ними продолжаются до сих пор. Вопросы об опеке сошли на нет, когда трое из шести детей выросли, но битва за замок и винодельню Miraval продолжается. Питт обвинил Джоли в том, что она без его ведома продала долю в винодельне российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, который занимается алкогольным бизнесом. Питт утверждает, что таким образом актриса нарушила заключенное ими соглашение, согласно которому она должна была предложить ему первому продать долю. Сама Джоли утверждает, что такого соглашения у них не было.