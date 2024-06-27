14 июня начался чемпионат Европы по футболу UEFA Euro 2024, финал которого состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Все фанаты этого вида спорта заранее ждали такого масштабного события, но не всем удается беспрепятственно смотреть матчи по эстонским телеканалам.
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КТО ВИНОВАТ? ⟩ Жителю Эстонии не удается посмотреть чемпионат по футболу на Smart TV
Житель Таллинна Андрей (имя изменено, известно редакции) рассказал редакции, что несколько месяцев с нетерпением ждал начала чемпионата по футболу Евро-2024. Еще несколько месяцев назад он заметил, что плеер телеканала ETV+ на его Smart TV работает с перебоями - постоянно крутится колесо загрузки, а изображение и звук очень сильно отстают или вовсе отсутствуют.