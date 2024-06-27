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КТО ВИНОВАТ? Жителю Эстонии не удается посмотреть чемпионат по футболу на Smart TV

Седа Дунгурова
, репортер
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Житель Таллинна не может спокойно посмотреть чемпионат Европы по футболу. Фото иллюстративное.
Житель Таллинна не может спокойно посмотреть чемпионат Европы по футболу. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

14 июня начался чемпионат Европы по футболу UEFA Euro 2024, финал которого состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Все фанаты этого вида спорта заранее ждали такого масштабного события, но не всем удается беспрепятственно смотреть матчи по эстонским телеканалам.

Житель Таллинна Андрей (имя изменено, известно редакции) рассказал редакции, что несколько месяцев с нетерпением ждал начала чемпионата по футболу Евро-2024. Еще несколько месяцев назад он заметил, что плеер телеканала ETV+ на его Smart TV работает с перебоями - постоянно крутится колесо загрузки, а изображение и звук очень сильно отстают или вовсе отсутствуют.

«Уже тогда я задумался: как же смотреть футбол летом? Но подумал, что, вероятно, это временно. Но вот настал час Х, включаю телевизор, но ни ETV+, ни ETV не дают нормальное изображение», - рассказывает Андрей.

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