КТО ВИНОВАТ? Жителю Эстонии не удается посмотреть чемпионат по футболу на Smart TV

Житель Таллинна Андрей (имя изменено, известно редакции) рассказал редакции, что несколько месяцев с нетерпением ждал начала чемпионата по футболу Евро-2024. Еще несколько месяцев назад он заметил, что плеер телеканала ETV+ на его Smart TV работает с перебоями - постоянно крутится колесо загрузки, а изображение и звук очень сильно отстают или вовсе отсутствуют.