«Надежда для короны»: почему болезнь Кейт Миддлтон повлияла на всю монархию

Последствия борьбы Кейт Миддлтон с раком ощущаются по всей британской монархии. Об этом пишет Vanity Fair.

Патрик Джефсон, бывший личный секретарь покойной принцессы Дианы, считает, что Виндзоры сильно изменились после того, как будущая королева отошла от своих публичных обязанностей, чтобы сосредоточиться на лечении и выздоровлении.

«Без Кэтрин все кажется довольно банальным», - отметил Джефсон.

Жена принца Уильяма объявила о своем диагнозе в марте 2024 года - всего через несколько недель после того, как король Карл III сообщил, что он также борется с онкологией.

Британский суверен продолжил выполнять свои королевские обязанности спустя некоторое время, а его невестка ушла от внимания публики, хотя и посетила парад Trooping the Colour 15 июня.

«Интенсивные общественные эмоции, которые встретили смелое появление Кэтрин на Trooping, подчеркнули ее решающую важность для монархии», - сказал Джефсон о принцессе Уэльской.

Эксперт считает, что без принцессы Уэльской «институция превратилась бы в тень сама по себе». Он даже назвал Кэтрин «надеждой для короны».

«Она сочетает долг и красоту с пронзительной уязвимостью, уступая лишь матери принца Уильяма», - отметил Джефсон.

Врачи обнаружили рак у монаршей персоны во время плановой операции на брюшной полости в январе.

Мать троих детей продолжает сеансы химиотерапии, а ее знакомые сказали, что семья переживает «ужасно тяжелые времена», но Кэтрин не сдается.