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Фото и видео Как прошли похороны Иосифа Виссарионовича в Таллинне

Елизавета Лынник
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26 июня в Русском театре состоялась театрализованная читка трагифарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Смотрите видео!

Эта постановка, обращающаяся к проблеме возникновения диктатуры, собрала на сцене не только известных актеров, но и представителей общественности, выступающих против войны.

На сцену вышли Эльмо Нюганен, Виктор Марвин, Наталья Дымченко, Артем Гареев и Эдгар Вунш. К ним присоединились и не совсем театральные лица: Дима Зицер, Артемий Троицкий, Евгений Федоров и Татьяна Фельгенгауэр. Все они объединились ради одной цели - через искусство привлечь внимание к актуальным политическим и социальным проблемам.

Особенностью этого мероприятия стало то, что все средства, собранные с таллиннского представления, как и с предыдущих читок трагифарса Соломонова, прошедших в разных городах и странах, будут направлены на приобретение гуманитарной помощи для Украины.

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