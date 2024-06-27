Фото и видео Как прошли похороны Иосифа Виссарионовича в Таллинне

Эта постановка, обращающаяся к проблеме возникновения диктатуры, собрала на сцене не только известных актеров, но и представителей общественности, выступающих против войны.



На сцену вышли Эльмо Нюганен, Виктор Марвин, Наталья Дымченко, Артем Гареев и Эдгар Вунш. К ним присоединились и не совсем театральные лица: Дима Зицер, Артемий Троицкий, Евгений Федоров и Татьяна Фельгенгауэр. Все они объединились ради одной цели - через искусство привлечь внимание к актуальным политическим и социальным проблемам.