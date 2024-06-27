26 июня в Русском театре состоялась театрализованная читка трагифарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Смотрите видео!
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Фото и видео ⟩ Как прошли похороны Иосифа Виссарионовича в Таллинне
Эта постановка, обращающаяся к проблеме возникновения диктатуры, собрала на сцене не только известных актеров, но и представителей общественности, выступающих против войны.
На сцену вышли Эльмо Нюганен, Виктор Марвин, Наталья Дымченко, Артем Гареев и Эдгар Вунш. К ним присоединились и не совсем театральные лица: Дима Зицер, Артемий Троицкий, Евгений Федоров и Татьяна Фельгенгауэр. Все они объединились ради одной цели - через искусство привлечь внимание к актуальным политическим и социальным проблемам.