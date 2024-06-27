ФОТО Увиденное в чужой машине напугало жителя Таллинна: ты должен мне новые штаны

«Дорогой водитель, который надел себе необычные чехлы на подголовники, ты должен мне новые штаны», - написал напуганный житель столицы в среду в группе Märgatud Tallinnas в Facebook. Зрелище действительно было необычным. Чехлы на подголовниках автомобиля создавали впечатление, будто в машине сидят люди в масках.