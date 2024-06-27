Прогуливаясь по Таллинну, можно заметить много интересного. Иногда даже пугающего, как это произошло несколько дней назад с одним жителем столицы, который увидел нечто удивительное в чужой машине.
ФОТО ⟩ Увиденное в чужой машине напугало жителя Таллинна: ты должен мне новые штаны
«Дорогой водитель, который надел себе необычные чехлы на подголовники, ты должен мне новые штаны», - написал напуганный житель столицы в среду в группе Märgatud Tallinnas в Facebook. Зрелище действительно было необычным. Чехлы на подголовниках автомобиля создавали впечатление, будто в машине сидят люди в масках.
Хотя в Эстонии на улицах такие чехлы на подголовники можно заметить нечасто, в интернет-магазинах они являются популярным товаром, особенно во время Хэллоуина.
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