Видео Таллиннка гуляла по Кейла: посмотрите, кого она встретила посреди улицы

Перевод: Елизавета Лынник

Таллиннка Кайри гуляла со своей семьей по улицам Кейла, когда заметила ползающую по дороге змею.

«Приключение нашей семьи в Кейла и кого мы увидели там посреди города», - написала она в своем Facebook и делится фотографией.

Уж в Кейла. Фото: Erakogu

Кайри также запечатлела ужа на видео. На вопрос, не боялась ли она подойти так близко к змее, она ответила, что бояться нечего, потому что уж не ядовит и не причинит никакого вреда.

«Он может лишь немного шипеть в качестве предупреждения, и это то, что он сделал», - сказала Кайри. Прогулка ужа по улице закончилась тем, что он уполз во двор одного из домов через дырку в заборе.