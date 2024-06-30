Семья, гуляла по дороге в Туула, Кейла, встретила ужа, который в конце концов вошел во двор одного из домов. Члены семьи не побоялись ужа, а также запечатлели его на видео. Ему это явно не понравилось, так как он ответил людям шипением.
Видео ⟩ Таллиннка гуляла по Кейла: посмотрите, кого она встретила посреди улицы
Перевод: Елизавета Лынник
Таллиннка Кайри гуляла со своей семьей по улицам Кейла, когда заметила ползающую по дороге змею.
«Приключение нашей семьи в Кейла и кого мы увидели там посреди города», - написала она в своем Facebook и делится фотографией.
Кайри также запечатлела ужа на видео. На вопрос, не боялась ли она подойти так близко к змее, она ответила, что бояться нечего, потому что уж не ядовит и не причинит никакого вреда.
«Он может лишь немного шипеть в качестве предупреждения, и это то, что он сделал», - сказала Кайри. Прогулка ужа по улице закончилась тем, что он уполз во двор одного из домов через дырку в заборе.