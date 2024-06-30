Тиары, которые носила Кейт Миддлтон: почему они не принадлежат принцессе

В сети начали обсуждать, почему Кейт Миддлтон не имеет собственных тиар, после того, как Софи Уэссекская появилась на государственном банкете в одной из монарших тиар. Об этом пишет Hello Magazine.

Герцогиня Эдинбургская поразила королевских поклонников, когда она впервые надела тиару Lotus Flower на государственный банкет в Букингемском дворце во время приема императора и императрицы Японии.

Бриллиантовый цветочный головной убор в последний раз видели на Кейт Миддлтон на дипломатическом приеме в 2022 году, однако на этот раз она отсутствовала на мероприятии из-за того, что продолжает лечиться от рака.

Лорен добавила: «Тиара с цветами лотоса, которую герцогиня Эдинбургская носила во вторник, изначально принадлежала королеве-матери. Теперь она принадлежит королю Карлу III. Кейт носила ее как заем как от покойной королевы, так и от нынешних короля и королевы, но это никогда не было ее личной собственностью».

Оказалось, что британская королевская семья редко дарит драгоценности кому-то, оставляя их в своей коллекции.

Появление жены принца Эдварда в тиаре вызвало вопросы королевских наблюдателей о том, кому на самом деле принадлежит тиара.