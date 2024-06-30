Гороскоп на 30 июня Львов ждут денежные поступления, а у Дев будет эмоциональное начало дня

Серьезных конфликтов удастся избежать, но несколько напряженных моментов пережить придется. Вторая половина дня будет совсем другой: более спокойной и приятной, к тому же открывающей новые возможности. Смело беритесь за что-то новое; многое сразу получается хорошо. Даже люди, чьи интересы и цели различны, могут договориться о совместных действиях.

Овен

Отличный плодотворный день. Вы хорошо справляетесь с самыми разными делами, от привычных до совершенно новых. Многим Овнам в этом помогает опыт, полученный раньше. Найти помощников будет нетрудно, но стоит заранее подумать о том, чем вы отблагодарите их за поддержку. Вторая половина дня дает шанс укрепить деловые отношения, обзавестись полезными связями. Многим нравятся ваши идеи. Люди, которые прежде были настроены скептически, изменят свое мнение. Некоторые представители знака помирятся с теми, с кем были в ссоре.

Телец

Удачный день. Звезды на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы можете добиться успеха во многих сложных делах. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуются аккуратность и внимание к мелким деталям. Возможны успехи в учебе; вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Отдохните немного, и вы сразу почувствуете себя лучше. Многим Тельцам полезно будет вернуться к какому-то давнему хобби: оно вновь подарит массу позитивных эмоций.

Близнецы