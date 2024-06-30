Не всем удается сохранять самообладание в первой половине дня. Это время, когда люди чаще обычного провоцируют друг друга и испытывают на прочность. Могут ссориться те, кто прежде отлично ладил.
Гороскоп на 30 июня ⟩ Львов ждут денежные поступления, а у Дев будет эмоциональное начало дня
Серьезных конфликтов удастся избежать, но несколько напряженных моментов пережить придется. Вторая половина дня будет совсем другой: более спокойной и приятной, к тому же открывающей новые возможности. Смело беритесь за что-то новое; многое сразу получается хорошо. Даже люди, чьи интересы и цели различны, могут договориться о совместных действиях.
Овен
Отличный плодотворный день. Вы хорошо справляетесь с самыми разными делами, от привычных до совершенно новых. Многим Овнам в этом помогает опыт, полученный раньше. Найти помощников будет нетрудно, но стоит заранее подумать о том, чем вы отблагодарите их за поддержку. Вторая половина дня дает шанс укрепить деловые отношения, обзавестись полезными связями. Многим нравятся ваши идеи. Люди, которые прежде были настроены скептически, изменят свое мнение. Некоторые представители знака помирятся с теми, с кем были в ссоре.
Телец
Удачный день. Звезды на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы можете добиться успеха во многих сложных делах. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуются аккуратность и внимание к мелким деталям. Возможны успехи в учебе; вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Отдохните немного, и вы сразу почувствуете себя лучше. Многим Тельцам полезно будет вернуться к какому-то давнему хобби: оно вновь подарит массу позитивных эмоций.
Близнецы
Начало дня будет непростым, но плодотворным. Это время, когда вы решительно беретесь за любые дела, а трудности, которые могут возникнуть, вас ничуть не пугают. Часто добиться успеха помогают старые знакомые. Вы всегда находите способ отблагодарить их, и это неизменно идет на пользу отношениям. Вторая половина дня будет приятной, но едва ли ознаменуется какими-то важными победами. Это хорошее время для отдыха. Родственники и другие близкие люди охотно составят вам компанию. Вместе вы отлично проведете время.
Рак
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня будет легкой и плодотворной, она отлично подходит для того, чтобы справиться с какими-то сложными делами, решить вопросы, давно требующие внимания. Вам часто помогают и давние союзники, и люди, которых вы едва знаете. Общие цели сближают. Не исключено, что у вас появятся новые друзья. Во второй половине дня трудно будет избежать разногласий и споров. Старайтесь вести себя особенно деликатно с самыми близкими. Лучше отложить обсуждение вопросов, из-за которых прежде возникало немало разногласий.
Лев
Начало дня подходит для обсуждения важных вопросов. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы легко находите подход к самым разным людям, можете подружиться даже с теми, с кем прежде не ладили. Позже наступит непростое, но очень плодотворное время. Дел будет неожиданно много, но вы отлично справитесь с каждым из них. Чаще обычного приходится исправлять чужие ошибки. Это отнимает немало времени, но вы не жалуетесь. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Львы заключат очень выгодные сделки.
Дева
Начало дня может быть сложным с точки зрения эмоций. Вы импульсивны, вспыльчивы, легко поддаетесь на провокации, иногда сгоряча говорите или делаете то, о чем позже приходится жалеть. Отвлечься от переживаний и настроиться на более конструктивный лад помогают многочисленные дела. Перед вами стоят непростые задачи, и вы с энтузиазмом беретесь за их решение. Все, чему вы сегодня научитесь, вскоре пригодится. Вечер подходит для отдыха и общения с людьми, близкими вам по духу. Найдется масса интересных занятий, в позитивных эмоциях не будет недостатка.
Весы
Благоприятный день для разговоров о работе и бизнес-планах, поиска единомышленников и союзников. Вы ко многим находите подход просто потому, что интересуетесь чужими намерениями и желаниями ничуть не меньше, чем собственными. Могут удачно решиться вопросы, прежде заставлявшие вас тревожиться. Вечер радует хорошими новостями, касающимися кого-то из членов семьи. Не исключено, что из-за таких известий изменятся ваши планы, и вы будете этому очень рады. Возможны подарки и приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Скорпион
В начале дня трудно будет сохранять самообладание. Это время, когда вам многое кажется важным; даже пустячное происшествие может представляться серьезной проблемой. Но особенно волноваться не стоит, потому что вскоре влияние позитивных тенденций усилится, вы заметите перемены к лучшему. Вторая половина дня благоприятна для общения, встреч с новыми знакомыми и давними друзьями. Не исключено, что вас неожиданно пригласят на какое-то интересное мероприятие. Не спешите отказываться: есть шанс отлично провести время.
Стрелец
Первая половина дня будет очень благоприятной. Это время одинаково хорошо подходит и для самостоятельных действий, и для того, чтобы объединить усилия с теми, кто разделяет ваши цели и планы. Вы хорошо понимаете окружающих, быстро догадываетесь об их истинных желаниях и намерениях. Вторая половина дня – подходящее время для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться. Ярко проявляются лидерские качества. Люди охотно идут за вами, даже если ваши идеи кажутся им слишком смелыми, чересчур оригинальными. Общие победы очень сближают.
Козерог
Начало дня будет необычным, интересным и вдохновляющим. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: именно они помогают вам быстрее достичь поставленных целей. Возможны удачные совпадения и приятные сюрпризы, а также хорошие новости. Во второй половине дня нужно будет вернуться к каким-то старым делам, исправить ошибки, допущенные раньше. Не всегда это получается быстро, но вы настойчивы, терпеливы и не бросаете начатое. Найдется время и для общения с близкими. Они будут благодарны вам за понимание и поддержку.
Водолей
Первая половина дня приносит вдохновляющие новости и новые идеи. Приступать к воплощению задуманного в жизнь пока рано; подождите немного, и подходящий момент наверняка наступит. Интуиция подскажет, когда стоит начинать действовать. Позже придет время рутинных дел, не особенно интересных, но все же требующих внимания. Вы стараетесь справиться с ними как можно лучше, не допустить ошибок, и это удается. Близкие радуют приятными сюрпризами и хорошими новостями.
Рыбы
Очень удачна первая половина дня. В это время могут решиться важные вопросы, прежде не дававшие вам покоя. Некоторые Рыбы получат удивительные и вдохновляющие известия, другие познакомятся с людьми, жизнью которых давно интересовались. Позже наступит более спокойный период, но не менее приятный. Будет возможность заняться тем, на что давно не хватало времени. Вечер отлично подходит для небольшого домашнего праздника, семейного мероприятия или встречи с друзьями. Это период интересных разговоров, которые могут натолкнуть вас на интересные мысли.