Сегодня, 27 июня, Танель и Лорен Падар отпраздновали бы первую годовщину свадьбы, но, к сожалению, казавшийся идеальным брак распался почти за месяц до красивой даты.
Годовщина свадьбы, которую не отметят: самые яркие моменты совместной жизни Танеля и Лорен Падар
Перевод: Влада Лаевалинд
Танель Падар и его возлюбленная Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда посетили Eesti Meedia Tennis Cup.
Всего год спустя, в июне, пара обручилась в живописной Италии. Падар поделился радостной новостью в Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но нужный момент настает на несколько дней раньше... Представляю вам мою невесту».
В 2019 году рокер впервые стал отцом. «Я всегда мечтал о маленькой девочке, и теперь я отец очаровательной Линды», - написал Падар в подписи к фотографии, которую опубликовал в Instagram.
Всего два года спустя, 4 января 2022 года, у пары родился второй ребенок - Луна.
В июне прошлого года Танель и Лорен поженились в церкви Вайнупеа, но грандиозное свадебное торжество прошло на центре отдыха Lainela в Кясму.
Однако ровно через три месяца после феерической свадебной вечеринки семьи Падар, Elu24 получил информацию о том, что семейная идиллия пары была испорчена скандалом, в центре которого оказалась Бригитте Сюзанне Хунт. Почти каждый день приходили все новые письма на эту тему, и их содержание становилось все мрачнее и мрачнее.
«Конечно, все это неправда, но сейчас я ничего не могу сделать, кроме как наблюдать за всем этим. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета просто продолжает распространяется», - сказал Падар почти со слезами на глазах.
В мае на своей странице в Instagram Лорен подтвердила, что слухи о кризисе в отношениях были правдой и что они с Танелем расстались.