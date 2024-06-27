Годовщина свадьбы, которую не отметят: самые яркие моменты совместной жизни Танеля и Лорен Падар

Перевод: Влада Лаевалинд

Танель Падар и его возлюбленная Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда посетили Eesti Meedia Tennis Cup.

Всего год спустя, в июне, пара обручилась в живописной Италии. Падар поделился радостной новостью в Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но нужный момент настает на несколько дней раньше... Представляю вам мою невесту».

В 2019 году рокер впервые стал отцом. «Я всегда мечтал о маленькой девочке, и теперь я отец очаровательной Линды», - написал Падар в подписи к фотографии, которую опубликовал в Instagram.

Всего два года спустя, 4 января 2022 года, у пары родился второй ребенок - Луна.

Лорен и Танель Падар на премии Kroonika-2023. Фото: Konstantin Sednev

В июне прошлого года Танель и Лорен поженились в церкви Вайнупеа, но грандиозное свадебное торжество прошло на центре отдыха Lainela в Кясму.

Однако ровно через три месяца после феерической свадебной вечеринки семьи Падар, Elu24 получил информацию о том, что семейная идиллия пары была испорчена скандалом, в центре которого оказалась Бригитте Сюзанне Хунт. Почти каждый день приходили все новые письма на эту тему, и их содержание становилось все мрачнее и мрачнее.

«Конечно, все это неправда, но сейчас я ничего не могу сделать, кроме как наблюдать за всем этим. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета просто продолжает распространяется», - сказал Падар почти со слезами на глазах.

В мае на своей странице в Instagram Лорен подтвердила, что слухи о кризисе в отношениях были правдой и что они с Танелем расстались.

Танель и Лорен Падар. Фото: Raul Mee / Mollusk Media