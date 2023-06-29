Музыкант Танель Падар и его возлюбленная Лорен Вильманн поженились 27 июня. Пара поделилась своими первыми официальными свадебными фотографиями!
Mr. & Mrs. Padar: молодожены Танель Падар и Лорен Вильманн показали первое официальное свадебное фото
Танель Падар и его невеста Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда они посетили Eesti Meedia Tennis Cup.
Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. В то время Падар поделился радостной новостью на Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но подходящий момент наступает на несколько дней раньше... Представляю вам свою невесту».
27 июня пара сказала друг другу «да» в церкви Вайнупеа. Однако свадебное торжество прошло в центре отдыха Lainela в Кясму.
В четверг Танель и Лорен поделились первой официальной свадебной фотографией.
Mr. & Mrs. Padar, - гласит подпись.
В марте 2019 года Танель объявил, что они с Лорен ждут малыша. В августе того же года родилась маленькая Линда.
4 января 2022 года родилась их вторая дочь Луна. 4 января Лорен также празднует свой день рождения. Лорен не захотела комментировать Elu24 рождение второго ребенка: «В данный момент я сосредоточена на своей семье и не хочу ничего комментировать».