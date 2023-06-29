Mr. & Mrs. Padar: молодожены Танель Падар и Лорен Вильманн показали первое официальное свадебное фото

Танель Падар и его невеста Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда они посетили Eesti Meedia Tennis Cup.

Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. В то время Падар поделился радостной новостью на Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но подходящий момент наступает на несколько дней раньше... Представляю вам свою невесту».

27 июня пара сказала друг другу «да» в церкви Вайнупеа. Однако свадебное торжество прошло в центре отдыха Lainela в Кясму.

В четверг Танель и Лорен поделились первой официальной свадебной фотографией.

Mr. & Mrs. Padar, - гласит подпись.

В марте 2019 года Танель объявил, что они с Лорен ждут малыша. В августе того же года родилась маленькая Линда.