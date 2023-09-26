Женатый Танель Падар прокомментировал интимные отношения с другой женщиной: «Всё это очень больно!»

Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Taavi Sepp

Музыкант прокомментировал и поступившую сегодня в редакцию новую информацию о том, что он якобы проявил жестокость по отношению к Лорен. Ему уже поступило несколько звонков с вопросом, не бил ли он свою жену. «Я никогда не обижал свою жену, и мне крайне больно слышать эти слова», - голос Падара снова срывается, и он делает долгую паузу.

Похоже, конца не видно...

«Мы с семьей работаем над этим уже около месяца, и, похоже, конца этому не видно. Как я могу комментировать то, чего никогда не было. Клевета... Моя аудитория - это в основном женщины, и я очень уважаю женщин. Но мне все равно приходится сталкиваться с такими разговорами», - говорит Падар.

По словам музыканта, подобные скандалы сопровождали его почти во всех отношениях на протяжении 25 лет, и он не может понять, почему люди не оставляют в покое его личную жизнь.

«Я к этому привык, а вот моя жена - нет. Самое болезненное для меня то, что ей трудно поверить, что люди могут делать что-то подобное по злому умыслу. Почему люди пишут ей злые сообщения и почему нам приходится становиться жертвами такой травли», - с грустью размышляет Падар.

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