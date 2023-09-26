Женатый Танель Падар прокомментировал интимные отношения с другой женщиной: «Всё это очень больно!»

«Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета продолжает распространяться», - откровенно говорит эстонский музыкант Танель Падар, при этом просит людей прекратить распространять слухи о нем и его семье. «Насколько мне известно, за всем этим стоит Бригитте Сюзанне Хунт», - говорит Падар, считая, что именно из-за звездной блондинки этот снежный ком начал набирать обороты, пишет Elu24.
За последний месяц в редакцию поступило несколько сообщений о том, что музыкант Танель Падар еще до их свадьбы изменил своей нынешней жене с Бригитте Сюзанне Хунт. Практически каждый день в редакцию поступают сообщения на эту тему, и они становятся все более мрачными по содержанию.
«Лорен съехала, и в настоящее время они переживают развод», - гласит одно из сообщений, поступивших в редакцию. Другой источник утверждает, что в пятницу в издании Kroonika должна выйти статья о том, что Танель перед свадьбой изменил своей жене с Бригитте Сюзанне Хунт. «Так что в пятницу сказка закончится», - добавляет источник.
Танель Падар принимает звонок из редакции, и по тону его голоса можно понять, что он сломлен. «В конце концов, я знаю все эти истории, которые муссируются в СМИ. Моей жене присылают письма о том, что я изменял ей с Ану Саагим и Бригитте Сюзанне Хунт. Ей также говорят, что у меня есть любовница на Сааремаа. Все это, конечно, неправда, но у меня сейчас нет другого выбора, кроме как смотреть на все это. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета продолжает распространяться», - почти со слезами на глазах говорит Падар.
Не выдерживает никакой критики
По словам музыканта, его личная жизнь уже несколько месяцев обсуждается на Perefoorum, и распространяемые там сообщения не выдерживают никакой критики.
«На прошлой неделе я написал администратору Эстонской ассоциации акушеров (Eesti Ämmaemandate Ühingusse) и попросил связаться со мной как можно скорее. Никто со мной еще не связался, но на моих глазах сообщения стали исчезать», - говорит он, добавляя, что ему уже прислали IP-адреса людей, поделившихся комментариями на семейном форуме. «Perekool полностью готов помочь, мы подадим заявление в полицию, после чего я обращусь в суд с иском против всех этих людей», - говорит Падар.
«Кто-то злонамеренно запустил этот снежный ком, и кто это, я не знаю, но, насколько мне удалось выяснить из полученной от редакции информации, за всем этим может стоять Бригитте Сюзанне Хунт. Если и есть человек, о котором я предупреждаю всех своих друзей и знакомых, так это она. Именно потому, что она невменяема. Она не будет продавать свою книгу ценой моей семьи», - огрызается музыкант.
Стоит ли Бригитте Сюзанне Хунт за этими слухами?
«Я общался с ней только во время летних гастролей в начале июня, когда она с бравадой устроилась в гримерке группы, откуда ее вежливо выдворил Вилле, член нашей команды. Если это то, за что нужно мстить, то ей следует лечиться», - резюмирует Падар, предполагая, что у звуздной блондинки сильная эротомания (любовная или сексуальная зависимость - ред.).
Редакция также связалась с членом команды Падара, который подтвердил эту историю.
Музыкант прокомментировал и поступившую сегодня в редакцию новую информацию о том, что он якобы проявил жестокость по отношению к Лорен. Ему уже поступило несколько звонков с вопросом, не бил ли он свою жену. «Я никогда не обижал свою жену, и мне крайне больно слышать эти слова», - голос Падара снова срывается, и он делает долгую паузу.
Похоже, конца не видно...
«Мы с семьей работаем над этим уже около месяца, и, похоже, конца этому не видно. Как я могу комментировать то, чего никогда не было. Клевета... Моя аудитория - это в основном женщины, и я очень уважаю женщин. Но мне все равно приходится сталкиваться с такими разговорами», - говорит Падар.
По словам музыканта, подобные скандалы сопровождали его почти во всех отношениях на протяжении 25 лет, и он не может понять, почему люди не оставляют в покое его личную жизнь.
«Я к этому привык, а вот моя жена - нет. Самое болезненное для меня то, что ей трудно поверить, что люди могут делать что-то подобное по злому умыслу. Почему люди пишут ей злые сообщения и почему нам приходится становиться жертвами такой травли», - с грустью размышляет Падар.
Другие сообщения
Сегодня в редакцию Elu24 поступила информация о том, что жена Падара ушла из дома с детьми и подала на развод. Эта история также не соответствует действительности - музыкант разговаривает с нами из своего дома, на фоне криков детей. Когда мы спрашиваем, с ним ли Лорен, он отвечает утвердительно.
«Конечно, моя семья рядом со мной, но все это очень тяжело для нас. Кто-то распространяет о нас ужасные слухи, и нам ничего не остается, как комментировать эту клевету, что на самом деле является совершенно абсурдной ситуацией. Приходится комментировать то, чего никогда не было, и в данный момент я пытаюсь понять, что можно сделать, чтобы остановить этот снежный ком», - говорит Падар, который уже сегодня разговаривал с адвокатами и планирует обратиться в суд.
Танель Падар просит всех прекратить писать клевету как его жене, так и в редакцию.
«Люди добрые, сплетни и слухи могут быть увлекательным занятием, но, пожалуйста, не теряйте критического мышления. И если вы решили сказать то, чего на самом деле не знаете, то должны понимать, что потом вам, возможно, придется за это отвечать», - говорит Падар, добавляя, что правда часто бывает болезненной, но ложь может быть во много раз больнее.
Бригитте Сюзанне Хунт немногословна
Бригитте Сюзанне Хунт в ответ на телефонный звонок из редакции пригрозила опубликовать где-нибудь номер журналиста, чтобы все могли позвонить. «Если вы готовы это сделать, я выслушаю ваш вопрос», - ответила она. Получив утвердительный ответ, журналист спросил, как Хунт прокомментирует слухи о том, что Танель Падар якобы изменил с ней своей жене перед свадьбой.
Ответ был таков: «Как вас зовут? Знаете ли вы, что этика предписывает всегда называть свое имя», - сказала она, прервав представление журналиста в начале разговора.
«Хорошо, я опубликую ваш номер. Как я уже неоднократно повторила, поскольку я нахожусь в университете, я не отвечаю на вопросы журналистов. Если вы просто пропустите этот принцип, я сделаю точно так же. Вы не против или?» - ответила она. Снова получив утвердительный ответ, она поблагодарила и положила трубку.