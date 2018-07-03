Папарацци! Обручившийся Танель Падар прилетел с красавицей-невестой в Таллинн

В конце июня рок-звезда Танель Падар с возлюбленной моделью Лаурен Вилльманн сделали паузу в своих плотных графиках и улетели отдыхать в Италию. Именно там певец сделал предложение руки и сердца, о чем позже сообщил своим поклонникам в социальных сетях.

«Когда несколько месяцев планируешь, что сделаешь это 30 июня, но подходящий момент наступает раньше… Представляю вам свою невесту!», – такими словами подписал Падар совместный снимок с возлюбленной, которым он поделился накануне в своем Instagram.

Напомним, что осенью в светском обществе разгорелся скандал. Оказалось, что спутница жизни Танеля Падара Кристель Мардисоо уже полтора года как замужем. Правда, сам 37-летний певец долго не горевал и начал отношения с моделью из Тарту Лорен Вильманн, которая младше его на 17 лет. Этим летом 20-летняя Лорен получила диплом о высшем образовании. К слову, на выпускной к девушке в Тарту Танель Падар тоже приехал.