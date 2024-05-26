«С января отношения закончены!» Одна из самых известных пар Эстонии рассталась

В феврале мы писали, что до Elu24 дошли слухи о том, что в личной жизни музыканта Танеля Падара появились трудности.

Некоторое время назад Танель и Лорен отписались друг от друга в социальных сетях. После общения журналистов с парой Танель снова подписался на Лорен в Instagram.

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Теперь же Лорен Падар объявила на своей странице в Instagram, что они с Танелем расстались. «Я никогда в жизни не думала, что дойду до такого состояния, когда окажусь в этой роли», - признается Лаурен и добавляет: «С января наши отношения закончены!»

Танель и Лорен Падар. Hõbelusikas-2023. Фото: Taavi Sepp

Ровно через три месяца после феерической свадебной вечеринки семьи Падар, Elu24 получил информацию о том, что семейная идиллия пары испорчена скандалом, в центре которой оказалась Бригитте Сюзанне Хунт. Почти каждый день приходили письма на эту тему, и их содержание становилось все мрачнее и мрачнее.

«Конечно, это все не правда, но сейчас я ничего не могу сделать, кроме как наблюдать за всем этим. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета просто распространяется», - сказал Падар почти со слезами на глазах.

Танель Падар и Лорен впервые появились на публике в 2017 году, когда вместе посетили Eesti Meedia Tennis Cup.

Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. Падар поделился радостной новостью в Instagram, написав: «Когда ты месяцами планируешь, что сделаешь это 30 июня... но нужный момент решает наступить на несколько дней раньше... Представляю вам мою невесту».

Музыкант впервые поделился свадебной фотографией через два дня после знаменательного дня, 29 июня прошлого года. «Мистер и миссис Падар», - с гордостью написал Танель в Instagram.

Пара воспитывает двоих дочерей: Линду и Луну.