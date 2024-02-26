В течение некоторого времени до Elu24 доходили слухи о том, что личную жизнь музыканта Танеля Падара сотрясают трудности и что он и его жена Лорен не следят друг за другом в Instagram. Все изменилось, когда Elu24 обратились к музыканту.
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ПРОБЛЕМЫ В РАЮ ⟩ Танель Падар и его жена отписались друг от друга в социальных сетях
«Лучший подарок, спасибо тебе», - написал музыкант Танель Падар в апреле прошлого года в Instagram, поблагодарив Лорен. Через несколько месяцев Танель и Лаурен поженились, а вскоре после этого поползли слухи о романе.