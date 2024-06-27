ФОТО «Ты мне должен новые штаны»: таллиннец вздрогнул от увиденного в чужой машине

«Дорогой водитель, который надел себе на подголовники оригинальные чехлы – ты мне должен брюки», - написал испуганный горожанин в среду в Facebook-группе Märgatud Tallinnas. Зрелище действительно было довольно удивительным, так как чехлы на подголовниках автомобиля создавали впечатление, будто в машине сидят люди в масках.