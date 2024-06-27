Прогуливаясь по Таллинну, можно заметить много чего интересного. Иногда даже шокирующее, как это произошло несколько дней назад с одним жителем столицы, который увидел нечто удивительное в чужой машине.
ФОТО ⟩ «Ты мне должен новые штаны»: таллиннец вздрогнул от увиденного в чужой машине
«Дорогой водитель, который надел себе на подголовники оригинальные чехлы – ты мне должен брюки», - написал испуганный горожанин в среду в Facebook-группе Märgatud Tallinnas. Зрелище действительно было довольно удивительным, так как чехлы на подголовниках автомобиля создавали впечатление, будто в машине сидят люди в масках.
Хотя в Эстонии такие чехлы на подголовники вряд ли часто увидишь на улице, в интернет-магазинах это популярный товар, особенно в период Хэллоуина.
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